Bill Gates: "Covid-19 bớt nghiêm trọng, nhưng đại dịch khác có thể xảy ra"

Tỷ phú Bill Gates (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Hội nghị An ninh thường niên Munich ngày 18/2 diễn ra tại Đức, tỷ phú Bill Gates cho rằng, nguy cơ mắc Covid-19 thể nặng trên thế giới hiện nay đã "giảm đáng kể so với năm 2020. "Nguy cơ mắc bệnh nặng, chủ yếu ở người cao tuổi và mắc bệnh béo phì hoặc tiểu đường nay đã giảm đáng kể", ông Gates nói. Ông đánh giá, điều này là do miễn dịch cộng đồng ngày càng lớn nhờ vaccine và nhờ phục hồi sau khi mắc Covid-19.

Tuy nhiên, vị tỷ phú này cũng cảnh báo, trong tương lai, thế giới khó tránh được một đại dịch mới có thể gây ra bởi một mầm bệnh khác không phải virus corona. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với một đại dịch khác. Lần tới có thể sẽ là do một mầm bệnh khác", đồng chủ tịch quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, cảnh báo.

Tỷ phú Gates cho rằng, hiện đã "quá muộn" để thế giới đạt mục tiêu tiêm chủng 70% dân số vào giữa năm nay theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hiện 61,9% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19.

Theo ông, thế giới nên nhanh chóng phát triển và phân phối vaccine Covid-19 hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi các chính phủ đầu tư ngay từ bây giờ.

"Lần tới, chúng ta nên thử và hành động ngay, thay vì hai năm, chúng ta nên thực hiện trong 6 tháng. Chi phí chuẩn bị để ứng phó đại dịch tiếp theo không lớn lắm, không giống như biến đổi khí hậu. Nếu lý trí, lần sau chúng ta sẽ không bị chậm trễ", tỷ phú Gates nói.