Bí quyết của quốc gia có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp hơn cúm mùa

Dân trí Ngay cả khi biến chủng Delta lây lan, số ca nhập viện và tử vong ở Na Uy cũng không tăng so với năm ngoái.

Một người đàn ông đeo khẩu trang trên đường phố Oslo, Na Uy hồi tháng 3/2021 (Ảnh: Reuters).

Báo Nettavisen dẫn số liệu từ Bộ Y tế Na Uy cho biết, số ca nhập viện và tử vong vì Covid-19 ở nước này đã giảm trong mùa hè này. Trong tháng 7, cả Na Uy chỉ ghi nhận 14 ca nhập viện và 5 ca tử vong vì Covid-19.

Ông Preben Aavitsland, người đứng đầu Viện Y tế Cộng đồng Quốc gia Na Uy (FHI), ước tính tỷ lệ tử vong sau lây nhiễm (IFR) ở nước này xấp xỉ 0,05% trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. "Trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, chúng ta ghi nhận tổng cộng 23.877 ca nhiễm, trong đó 25 người tử vong", ông Aavitsland cho biết.

Trong khi đó, tỷ lệ IFR trong giai đoạn cúm mùa thông thường khoảng 0,1% theo ước tính của nhà nghiên cứu Svenn-Erik Mamelund ở Đại học Oslo. Cho rằng có thể nhiều ca bị bỏ sót, ông Aavitsland đưa ra một tỷ lệ dao động từ 0,05% đến 0,2%. Như vậy, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Na Uy được cho là thấp hơn so với tỷ lệ tử vong do cúm thông thường.

Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng, các ước tính này là tính toán tổng tỷ lệ tử vong trong xã hội, không phải trên từng cá nhân. IFR thấp hơn không có nghĩa Covid-19 ít nguy hiểm hơn cúm mùa. Ngược lại, so với cúm, Covid-19 nguy hiểm hơn cho người cao tuổi và những người suy giảm miễn dịch.

"Với những người chưa tiêm chủng, đây là một căn bệnh đe dọa đến tính mạng. Với những người trẻ, khỏe, nguy cơ tử vong là rất thấp", ông Aavitsland nói.

Theo ông, mức độ tiêm chủng cho các nhóm nguy cơ cao là một trong những biện pháp hữu hiệu. Ông cho biết, 92% người Na Uy trong độ tuổi từ 45 trở lên - độ tuổi chiếm tới 99% số ca tử vong do Covid-19 - đã được tiêm chủng ít nhất một liều vắc xin, khoảng 61% đã tiêm đủ hai liều.

Ông nhấn mạnh, tỷ lệ tiêm chủng cao giúp hạn chế đáng kể sự lây lan của biến chủng Delta - biến chủng hiện chiếm phần lớn số ca mắc mới ở Na Uy. Theo số liệu của Viện Y tế Quốc gia Na Uy, khoảng 80% người trưởng thành ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19, khoảng 41% đã được tiêm đủ hai liều.

Hồi tháng 6, ông Aavitsland tuyên bố Na Uy đã "hết dịch", nhưng không phải tất cả giới chức y tế Na Uy đồng tình với quan điểm này. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Na Uy Espen Nakstad nói, dịch bệnh "chưa hoàn toàn kết thúc" và người dân chỉ yên tâm khi toàn bộ người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ và đại dịch chỉ chấm dứt khi nó bị loại trừ trên phạm vi toàn cầu. Ông Aavitsland giờ đây cũng thừa nhận, Covid-19 sẽ không "biến mất", thay vào đó nó sẽ dần trở thành "mối đe dọa không đáng kể".

Nhờ các biện pháp phong tỏa nhanh chóng từ tháng 3/2020 và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, quốc gia 5,4 triệu dân này được coi là một trong những quốc gia châu Âu có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp nhất. Đến nay, Na Uy đã ghi nhận tổng cộng 140.000 ca mắc Covid-19, trong đó chỉ có 800 trường hợp tử vong.

Minh Phương

Theo Sputnik