Bị New Zealand "cấm cửa", nữ nhà báo cầu cứu Taliban

Bellis sẽ sinh con với bạn trai vào tháng 5 tới (Ảnh: NZ Herald).

Theo Guardian, nhà báo Charlotte Bellis đã rất bất ngờ khi được Taliban đồng ý để ở lại và sinh con tại Afghanistan, dự sinh là vào tháng 5 tới.

Trong một chuyên mục đăng trên báo New Zealand Herald hôm 29/1, Bellis cho biết thật "mỉa mai" khi cô đã từng chất vấn Taliban về cách họ đối xử với phụ nữ và giờ cô đang hỏi chính phủ New Zealand những câu hỏi tương tự.

"Khi Taliban cho phép tôi, một phụ nữ đang mang thai nhưng chưa kết hôn, được ở lại và sinh con an toàn, tôi biết rằng mọi thứ đảo lộn hết rồi", Bellis viết trong chuyên mục của mình.

Năm ngoái, nữ nhà báo Bellis, khi đang làm việc tại chi nhánh Afghanistan của hãng thông tấn Al Jazeera, đã đưa tin về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và thu hút sự chú ý của quốc tế khi chất vấn các thủ lĩnh Taliban về cách đối xử của họ với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong chuyên mục của mình hôm 29/1, Bellis kể câu chuyện rằng, khi trở lại Qatar vào tháng 9/2021, cô đã phát hiện ra mình đang mang thai với bạn trai, nhiếp ảnh gia tự do Jim Huylebroek, một cộng tác viên của báo New York Times.

Cô mô tả việc mang thai là một "phép màu" sau thời gian các bác sĩ nói cô không thể có con. Tuy nhiên, mang thai khi chưa kết hôn là bất hợp pháp ở Qatar, do đó cô đã phải giữ bí mật và lên kế hoạch trở về quê nhà New Zealand để sinh con.

Cô cho biết đã xin nghỉ việc ở Al Jazeera vào tháng 11/2021 và cặp đôi chuyển đến quê nhà Bỉ của bạn trai Huylebroek. Nhưng cô không thể ở lại lâu vì không phải là công dân. Cô muốn trở về quê nhà nhưng giới chức New Zealand thông báo Bellis không đủ điều kiện được nhập cảnh theo các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt tại biên giới của nước này do cô đã di chuyển nhiều nơi trong 14 ngày.

Và cuối cùng nơi duy nhất mà cặp đôi có thị thực để sống là Afghanistan. Bellis sau đó đã quyết định liên lạc với các lãnh đạo cao cấp của Taliban và được họ đồng ý cho tị nạn, sinh con tại Afghanistan.

"Chỉ cần nói với mọi người rằng bạn đã kết hôn và nếu mọi việc căng thẳng, hãy gọi cho chúng tôi. Đừng lo lắng", Bellis kể lại lời một lãnh đạo Taliban đã nói với cô.

New Zealand đã siết chặt các biện pháp hạn chế tối đa để ngăn làn sóng dịch Covid-19 lây lan và cho đến nay nước này chỉ ghi nhận 52 ca tử vong do đại dịch. Nhưng quy định yêu cầu ngay cả những công dân trở về cũng phải cách ly 10 ngày trong các khách sạn do quân đội quản lý đã dẫn đến tình trạng khủng hoảng đối với những người muốn trở về nhà.

Câu chuyện về những công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài trong hoàn cảnh éo le đã khiến Thủ tướng Jacinda Ardern và chính phủ của bà bối rối.

Phản hồi trước các thông tin trên, Bộ trưởng Bộ đối phó Covid-19 của New Zealand, Chris Hipkins, nói với báo Herald rằng ông đã yêu cầu cấp dưới kiểm tra xem liệu quy trình xử lý đơn nhập cảnh của Bellis có được thực hiện đúng đắn hay không.