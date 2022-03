Bí ẩn nơi ở của Tổng thống Zelensky trong những ngày chiến sự "nóng rực"

Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn truyền thông ở Kiev, Ukraine hôm 1/3 (Ảnh: Reuters).

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine cách đây một tuần, Tổng thống Zelensky vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng chỉ qua các bài phát biểu trực tuyến tại địa điểm bí mật.

Trong một video đăng trên Facebook cuối ngày 25/2, Tổng thống Zelensky cho thấy ông vẫn ổn và đang ở lại Kiev cùng với các trợ lý. "Tất cả chúng tôi vẫn đang ở đây, binh sĩ của chúng tôi ở đây... chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ độc lập của dân tộc".

Trước đó, ông Zelensky cũng tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại thủ đô ngay cả khi ông trở thành "mục tiêu số 1" và gia đình ông là "mục tiêu số 2" của các đặc vụ Nga.

Theo một quan chức giấu tên của Ukraine, đội ngũ an ninh của Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản sơ tán người đứng đầu chính phủ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này với lý do Ukraine vẫn đang phải chiến đấu với các lực lượng của Nga.

"Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, không phải một cuộc sơ tán. Người Ukraine tự hào về Tổng thống của họ", Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine đăng video giữa lúc chiến sự leo thang

Tuy vậy, vẫn có những thông tin cho rằng, ông Zelensky đã rời khỏi Kiev.

"Ông ấy không còn ở thủ đô của Ukraine từ hôm qua. Cùng với đoàn tùy tùng, ông ấy đã đến thành phố Lviv, nơi ông ấy và các trợ lý được sắp xếp chỗ ở", Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin thông báo trên Telegram hôm 26/2.

Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao thạo nguồn tin của Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đã đề nghị sơ tán Tổng thống Zelensky khỏi thủ đô Kiev. Nguồn tin cho biết thêm, giới chức Mỹ thậm chí đã thảo luận những nơi an toàn mà ông Zelensky có thể tạm lánh mà vẫn có thể điều hành chính phủ từ xa.

Nơi ở bí mật

Các binh sĩ bảo vệ Tổng thống Zelensky ở Kiev (Ảnh: Reuters).

Vào chiều 1/3, các phóng viên của Reuters và CNN đã được đưa tới nơi đặc biệt để phỏng vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nơi ở hiện tại của nhà lãnh đạo Ukraine khác xa với dinh tổng thống Bankova uy nghiêm giữa lòng thủ đô Kiev.

Các phóng viên đã được chở đến một địa điểm ở Kiev trên một chiếc xe tải. Tòa nhà này dường như là một văn phòng hành chính được xây từ thời Liên Xô. Những người bảo vệ Tổng thống Zelensky hầu hết là binh lính trẻ, được trang bị vũ khí hạng nặng.

Tại đây, những bao cát được xếp chồng lên nhau, che chắn bên dưới các cửa sổ. Rèm được kéo xuống và chỉ có ánh sáng từ đèn của nhóm phóng viên ghi hình. Một lá cờ Ukraine đã được di chuyển vào vị trí gần hơn để có thể xuất hiện trong khung hình.

Tổng thống Zelensky và các trợ lý xuất hiện dọc theo hành lang. Sau khi chào hỏi các phóng viên bằng màn bắt tay và mỉm cười, ông đứng trên bậc đầu tiên của một cầu thang nhỏ bằng đá cẩm thạch và bắt đầu phát biểu.

Nhân viên an ninh đứng cạnh Tổng thống Zelensky khi ông trả lời phỏng vấn truyền thông (Ảnh: Reuters).

Tổng thống không cạo râu và trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ông vẫn nói say sưa trong suốt cuộc phỏng vấn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine mặc một chiếc áo phông đơn giản và đi giày dã chiến. Ông liên tục xuất hiện với hình ảnh này trong các bài phát biểu gần đây. Reuters cho rằng đây là hình ảnh của một "tổng thống thời chiến".

Khi được hỏi về lịch trình hàng ngày, ông Zelensky nói: "Tôi làm việc và ngủ". Ông cũng chưa gặp các con trong vài ngày qua.

Khi được hỏi Ukraine sẽ cầm cự được bao lâu, Tổng thống Zelensky trả lời: "Chúng tôi không cầm cự, chúng tôi chiến đấu và đất nước chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là nhà của chúng tôi, chúng tôi đang bảo vệ đất đai, nhà cửa của chúng tôi. Vì tương lai của con em chúng tôi".