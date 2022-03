Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán ngừng bắn với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Ít nhất phải ngừng ném bom vào người dân, phải ngừng ném bom rồi mới ngồi vào bàn đàm phán", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 1/3. Cuộc phỏng vấn được thực hiện bên trong một tòa nhà được quân đội canh gác nghiêm ngặt.

Cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin cuộc đàm phán thứ 2 giữa phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 2/3. Trước đó, cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra hôm 28/2 tại Belarus, song không đạt được kết quả cụ thể.

Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước thành viên NATO áp đặt vùng cấm bay để ngăn chặn lực lượng không quân Nga, đồng thời cho rằng đây chỉ là biện pháp phòng ngừa và không đồng nghĩa với việc kéo liên minh quân sự này vào cuộc đối đầu với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng bây giờ chưa phải là lúc để đưa ra một lệnh cấm như vậy.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ yêu cầu các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý nếu NATO không chấp thuận việc kết nạp Ukraine làm thành viên. Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

"Các đối tác của chúng tôi, nếu họ chưa sẵn sàng đưa Ukraine vào NATO, vì Nga không muốn Ukraine gia nhập NATO, thì họ cần đưa ra các đảm bảo an ninh chung cho Ukraine. Điều này có nghĩa là chúng tôi có lãnh thổ toàn vẹn, biên giới của chúng tôi được bảo vệ, chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt với tất cả các nước láng giềng, chúng tôi an toàn và các bên đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý cho chúng tôi", ông Zelensky nói.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tiến hành các cuộc không kích ở các thành phố, gây thương vong cho dân thường và phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự.

"Điều rất quan trọng là nếu Ukraine thất thủ, tất cả quân đội Nga sẽ tới biên giới của các nước thành viên NATO và họ sẽ phải đối mặt với vấn đề tương tự ở đó", Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky nói rằng các đồng minh của Ukraine đã viện trợ giúp Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, nhưng ông kêu gọi họ hành động nhanh hơn.

"Giao tranh nổ ra mỗi ngày, chúng tôi cần sự giúp đỡ mỗi ngày. Không có nhiều thời gian cho việc thảo luận", ông Zelensky nói thêm.

Khi được hỏi về các hoạt động hàng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông vẫn làm việc. Tổng thống tỏ ra xúc động khi nói rằng ông đã không gặp các con trong 2 ngày.

Trả lời câu hỏi rằng liệu Ukraine sẽ "cầm cự" được bao lâu, ông Zelensky nói: "Chúng tôi không cầm cự, chúng tôi chiến đấu và đất nước của chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là nhà của chúng tôi, chúng tôi đang bảo vệ đất đai, nhà cửa của chúng tôi. Vì tương lai của con em chúng tôi".