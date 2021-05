Bí ẩn nhà chứa máy bay kỳ lạ trong căn cứ quân sự Trung Quốc

Dân trí Nhà chứa máy bay kỳ lạ trong căn cứ không quân của Trung Quốc ở tỉnh Giang Tô gây sự chú ý với truyền thông Mỹ.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ Luhe-Ma'an ở Giang Tô, Trung Quốc với một cơ sở biệt lập được cho là nhà khu nhà chứa máy bay bí mật (khoanh đỏ) (Ảnh: Google Earth).

Trang tin The Drive dẫn các ảnh chụp vệ tinh của Planet Labs và Google Earth cho biết, căn cứ không quân Luhe-Ma'an ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã được nâng cấp với việc xây dựng một cơ sở bí mật, trong đó có một nhà chứa máy bay cỡ lớn và một số tòa nhà phụ trợ.

Cơ sở này được xây dựng từ năm 2017 với mô hình khép kín, tách hẳn căn cứ chính và được đảm bảo an ninh cao hơn với một số tháp canh, lối ra vào riêng. Theo ước tính của The Drive, nhà chứa máy bay trong cơ sở này có chiều dài 80 mét, rộng gần 75 mét. Mục đích cũng như vì sao Trung Quốc tăng cường an ninh đặc biệt cho cơ sở này đến nay vẫn là một bí ẩn.

Căn cứ Luhe-Ma'an là nơi đồn trú của Trung đoàn Không quân 29 và 30 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trang tin trên dẫn một số nguồn tin cho biết, Trung đoàn Không quân 30 của Trung Quốc mới đây đã tiếp nhận WZ-8, một loại máy bay không người lái do thám chạy bằng tên lửa tốc độ cao cỡ lớn với động cơ tên lửa được phóng đi trên không trung bởi máy bay H-6N của Trung Quốc.

Hiện chưa có nhiều thông tin về loại máy bay không người lái này, nhưng một số nguồn tin nói rằng nó chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trung đoàn Không quân 30 Trung Quốc được cho là có thể đang thử nghiệm máy bay không người lái này trước khi triển khai trong Không quân. Bắc Kinh đến nay vẫn kín tiếng trước những đồn đoán trên.

Minh Phương

Theo Sputnik