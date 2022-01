Dù giới khoa học tỏ ra hoài nghi với những giả thuyết về vật thể bay không xác định (UFO), nhưng quân đội Mỹ có lý do để âm thầm điều tra về chúng trong nhiều năm mà không tiết lộ với công chúng.

Tháng 7/2019, tại khu vực biển ngoài khơi bang California, các quân nhân Mỹ phát hiện ra 6 vật thể bí ẩn đã bay gần 4 tàu chiến ở sát khu vực huấn luyện có tính nhạy cảm cao gần quần đảo Channel với vận tốc 64 km/h và có khả năng cơ động cao hơn cả máy bay không người lái (UAV) của quân đội Mỹ.

Trong suốt vài tuần sau đó, các chiến hạm Mỹ liên tục phát hiện ra các vật thể mà họ nghi là UAV di chuyển một cách đầy bí ẩn, "lởn vởn" bám đuôi.

Video vật thể bay bí ẩn "lởn vởn" trên đầu các chiến hạm Mỹ

Tới nay, sau hơn 2 năm vụ việc diễn ra, các tài liệu mới được giải mật gần nhất của quân đội Mỹ vẫn chưa thể giải mã được những vật thể này là gì, và vẫn đang xếp nó vào diện UFO.

Vậy những vật thể này có vai trò như thế nào? Vì sao chúng lại bay nhiều tuần trên chiến hạm Mỹ? Chúng có gây mối đe dọa an ninh nào tới các tàu này hay không? Liệu chúng có phải là công nghệ ngoài hành tinh hay là một thiết bị tình báo? Và vì sao Mỹ sở hữu công nghệ tối tân nhưng vẫn không thể xác định được các vật thể này là gì?

Quân đội Mỹ đã và đang cố gắng giải thích những câu hỏi chưa có lời đáp này thông qua chương trình điều tra UFO bí mật mà họ thực hiện hàng chục năm qua.

"Có một tỷ lệ phần trăm nhất định trong những báo cáo này được ghi nhận bởi những nhà quan sát đáng tin cậy về những sự kiện tương đối khó tin. Đây là những quan sát mà chúng tôi đang cố gắng giải mã", ông John Samford, tướng không quân Mỹ, từng phát biểu về vật thể bay không xác định sau sự kiện UFO được quan sát ở Washington DC vào tháng 7/1952.

Phát ngôn của ông Samford cho thấy, quân đội Mỹ dường như đã quan tâm tới UFO từ rất lâu, nhưng trong nhiều năm họ khá im hơi lặng tiếng về những hiện tượng lạ, dẫn đến rất nhiều thuyết âm mưu đằng sau.

69 năm sau, Washington DC tiếp tục bùng lên cuộc thảo luận về UFO khi một báo cáo về hàng loạt những bí ẩn xoay quanh các vật thể này được quân đội Mỹ công bố hồi giữa năm ngoái. Nó cho thấy rất nhiều những điều chưa được giải mã trong hàng chục năm qua về các hiện tượng và các vụ chạm trán kỳ lạ.

Vào năm 1947, công chúng đã bắt đầu quan tâm tới những vật thể kỳ lạ, chưa thể xác định, sau vụ việc một phi công nghiệp dư phát hiện ra 9 vật thể hình như chiếc đĩa gần núi Rainier ở bang Washington. Lời kể lại của phi công này đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Sự kiện Roswell thu hút sự chú ý rất lớn từ truyền thông và dư luận Mỹ thời bấy giờ (Ảnh: History).

Vào cùng năm, một vật thể hình đĩa lao xuống nông trại ở Roswell, New Mexico. Quân đội Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra và tuyên bố đó là "bóng thám không" dùng để khảo sát khí tượng, nhưng nhiều người cho rằng chính phủ đang cố giấu sự thật về UFO.

Phát ngôn năm 1952 của tướng Samford cho thấy, quân đội Mỹ dường như đã từ lâu quan tâm tới các vụ việc liên quan tới UFO. Trên thực tế, không quân Mỹ năm 1947 từng mở dự án Sign nhằm thu thập, đối chiếu phân bổ thông tin về các vụ UFO.

Đơn vị này cũng đã từng mở một dự án mang tên là "Sách Xanh" và khép lại nó vào năm 1969 sau khi điều tra hơn 12.500 vụ quan sát thấy UFO, nhưng không công bố rộng rãi.

Theo AFP, trong 40 năm, chính phủ Mỹ gần như im lặng trước những thắc mắc của công chúng về UFO hay sự liên quan của chúng tới giả thuyết người ngoài hành tinh.

Hình ảnh UFO do đích thân quân đội Mỹ chụp được và công bố (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Bước ngoặt xảy đến 5 năm trước. Manh mối cụ thể nhất về chương trình điều tra UFO của Lầu Năm Góc được công bố từ ngày 16/9/2017, khi báo New York Times tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã âm thầm cấp ngân sách hàng chục triệu USD cho dự án nghiên cứu UFO "Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Nâng cao" (AATIP) kéo dài từ năm 2007-2012.

Và lần đầu tiên trong hàng chục năm, công chúng Mỹ cũng đã được xem 3 đoạn video bị rò rỉ do chính hải quân Mỹ quay lại những hình ảnh được mô tả là "hiện tượng bay không thể xác định" (UAP).

Lầu Năm Góc giải mật video phi công Mỹ "chạm mặt" UFO

Đây được xem là một bước ngoặt, vì từ khi đó, UFO hay UAP không còn là bị xem là những hiện tượng hư vô gây tò mò nữa, nó đã thu hút được sự chú ý của dư luận về việc liệu bao nhiêu phần trăm những thuyết âm mưu về UFO lan truyền trong thời gian qua là chính xác, và vì sao quân đội Mỹ là theo đuổi những vật thể mà nhiều nhà khoa học và giới truyền thông cũng nhiều lần ngờ vực là sản phẩm của giả thuyết và hư cấu nhiều hơn.

Chương trình AATIP nằm trong cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ DIA và dù trên giấy tờ nó đã khép lại vào năm 2012, nhưng trên thực tế chương trình vẫn được tiến hành sự chỉ đạo của cựu quan chức tình báo quân sự Luis Elizondo - người đã từ chức vào tháng 10/2017 sau khi bị thiếu ngân sách vận hành chương trình.

Một trong những vụ việc UFO nổi tiếng nhất mà Bộ Quốc phòng Mỹ bí mật nghiên cứu là "những quầng sáng di chuyển với tốc độ cao trong một khu vực". Đó là vụ một chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã ghi lại được hình ảnh nói trên, dù các quan chức Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm xảy ra sự việc.

Vật thể bay không xác định do tiêm kích Mỹ ghi lại tại San Diego, Mỹ, năm 2004 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Băng ghi âm buồng lái chiếc F/A-18 Super Hornet cho thấy, các phi công đã nhìn thấy một dàn UFO đông đảo. Thậm chí, một phi công đã tỏ ra rất ngạc nhiên: "Ôi Chúa ơi, UFO ấy đang bay ngược gió trong khi gió đang thổi tới 200km/h theo hướng tây… Hãy nhìn kìa".

Sau khi AATIP chính thức khép lại, Mỹ lại tiếp tục mở thêm chương trình điều tra UFO. Tháng 6/2020, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ xác nhận sự tồn tại của chương trình Lực lượng Đặc nhiệm điều tra UAP thuộc Văn phòng Tình báo Hải quân.

Tháng 12/2020, Ủy ban trên cho Lầu Năm Góc thời hạn 6 tháng để công bố báo cáo về hoạt động của lực lượng điều tra UFO. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó lý giải rằng lực lượng điều tra UAP của họ nhằm "phát hiện, phân tích, phân loại UAP có thể gây ra mối đe dọa tới an ninh quốc gia của Mỹ".

Ngày 25/6/2021, Lầu Năm Góc tung ra bản báo cáo gây xôn xao dư luận. Những công bố mà họ đưa ra một lần nữa khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của UFO, rằng những gì mà truyền thông đại chúng, phim ảnh, văn học nói về những vật thể này liệu có phải sự thật hay chỉ là sản phẩm hư cấu.

Trên thực tế, bản báo cáo 9 trang mà Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ và Lầu Năm Góc tung ra giữa năm ngoái lại ẩn chứa nhiều thông tin được xem là khá bất ngờ.

Theo đó, chính phủ Mỹ không thể xác định được 143/144 vụ quan sát thấy UAP ghi nhận từ năm 2004-2021. "Chỉ có một UAP được xác nhận là một quả bóng bay lớn bị xì hơi. Tất cả những vụ còn lại đều không có lời giải thích", báo cáo viết.

Trong số các vụ chưa thể "giải mã", có 18 vụ mà UAP có đường bay bất thường, 11 vụ mà những người quan sát được cho biết họ suýt xảy ra va chạm với UFO.

"Một số UAP dường như đứng yên trong gió, một số đi ngược chiều gió, cơ động đột ngột hoặc di chuyển với tốc độ đáng kể mà không phát hiện ra dấu vết của phương tiện đẩy nào có thể nhận biết được", báo cáo cho biết.

Quân đội Mỹ cho biết, phần lớn UAP mà họ ghi nhận dường như đều là vật thể rõ ràng vì chúng đều bị các cảm biến, thiết bị radar, hồng ngoại, điện quang, thiết bị tìm kiếm vũ khí phát hiện ra. Vấn đề chỉ là, quân đội Mỹ không biết chúng là gì.

Bản báo cáo cho biết, các UFO sử dụng công nghệ không phải của Mỹ, nhưng họ cũng không có bằng chứng nào cho thấy chúng sử dụng công nghệ có nguồn gốc từ ngoài trái đất như những gì nhiều người vẫn đồn thổi bấy lâu nay.

Một vật thể bí ẩn "lởn vởn" trên tàu chiến Mỹ hồi năm 2019 tại ngoài khơi California (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Chính vì vậy, các chuyên gia đã đặt ra các giả thuyết chính cho sự xuất hiện của UAP, ví dụ như đây là các công nghệ tối mật của một nhánh nào đó trong quân đội Mỹ mà phía điều tra chưa thể nắm được, hoặc là một hiện tượng tự nhiên nào đó gây tác động lên các thiết bị, gây ra ảo ảnh khiến người quan sát không thể biết đó là vật thể gì.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ nghi ngờ rằng đây có thể là thiết bị từ đối thủ như Nga, hoặc Trung Quốc sử dụng để giám sát Mỹ. Trong vụ việc ngoài khơi California hồi năm 2019, các UFO có thể là công cụ để đối thủ của Mỹ sử dụng các cộng nghệ mà Mỹ chưa nắm được để trinh thám hoạt động của các chiến hạm. Hoặc chúng đóng vai trò như "mồi nhử" để Mỹ kích hoạt phản ứng trước tình huống bất ngờ và để đối thủ của Mỹ có thể thu thập các dữ liệu tình báo điện tử quan trọng hay các thông số liên quan tới quy trình tác chiến nhạy cảm của Washington khi Mỹ phản ứng.

Theo nhà báo Gideon Lewis-Kraus của New Yorker, việc Mỹ rất quan tâm tới việc điều tra UFO dường như là sản phẩm của thời Chiến tranh Lạnh khi Washington luôn lo ngại về việc Liên Xô có thể đưa những thiết bị hiện đại hơn tới để do thám Mỹ. Vì vậy, kể từ đó họ muốn sở hữu năng lực có thể kiểm soát được toàn bộ không phận để nắm được các vật thể lạ, cũng như điều tra xem chúng cụ thể là gì.

Bản báo cáo của Lầu Năm Góc đã ngầm xác nhận việc quân đội Mỹ thừa nhận và nghiên cứu nghiêm túc về UFO, nhưng lại đưa ra thông tin quá mơ hồ về chúng, cho thấy UFO hay UAP vẫn là một chủ đề bí ẩn. Bản báo cáo thừa nhận rằng, việc quân đội Mỹ thiếu các thông tin có chất lượng "ngăn chặn họ đưa ra kết luận chính xác về nguồn gốc và ý định của các UAP".

Theo NBC News, giới khoa học dường như lại tỏ ra không mấy mặn mà với việc điều tra nguồn gốc UFO. Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Neil deGrasse Tyson cho biết ông sẽ chỉ nghiên cứu về vấn đề này một cách nghiêm túc khi "người ngoài hành tinh" gửi cho ông "lời mời ăn tối". Quan điểm của giới khoa học chính là vì họ chưa có bằng chứng cụ thể về UFO, và chúng gần như là các quan sát có phần mơ hồ, thiếu thuyết phục nên họ không tỏ ra hứng thú.

Một UFO ngoài khơi bờ biển phía đông Mỹ năm 2015 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Vì vậy, trước khi quân đội Mỹ công bố các nghiên cứu về UFO, các vật thể này thường được coi là các câu chuyện viễn tưởng, thuyết âm mưu nhiều hơn là cơ sở khoa học.

Tuy nhiên, chính phủ và quân đội Mỹ lại nghĩ khác. Thứ nhất, họ muốn biết xem liệu các vật thể trên có gây ra mối đe dọa quân sự hay không. Trong bối cảnh hiện tại, các UAV được xem là vũ khí tương lai, có thể trở thành một công cụ tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại. Mỹ không muốn theo sau đối thủ về mặt công nghệ và trở nên bị động, vì vậy, họ muốn giải mã cụ thể những UFO để biết chúng thực sự là gì.

Ngoài ra, nếu đó không phải là thiết bị quân sự thì nó có thể mang tới cơ hội để Mỹ có thể nắm bắt về công nghệ và khoa học tiên tiến mà họ chưa nắm rõ.

Chính vì quan điểm này mà hồi tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc tuyên bố thành lập cơ quan điều tra UFO mới trong văn phòng an ninh và tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Văn phòng này sẽ chỉ tập trung vào các vụ việc diễn ra bên trong và gần các khu vực được phân loại là "không phận sử dụng đặc biệt" - ám chỉ những nơi bị kiểm soát chặt chẽ do nhạy cảm về lý do an ninh.

Đức Hoàng

Tổng hợp