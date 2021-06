Mỹ giải mật hiếm hoi về UFO

Dân trí Báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ hé lộ phần nào những câu chuyện liên quan đến các vật thể bay bí ẩn xuất hiện ở các khu vực bị hạn chế tiếp cận.

Cộng đồng tình báo và quân sự Mỹ ghi nhận 144 "hiện tượng trên không không xác định" kể từ năm 2004 (Ảnh minh họa: RT).

Báo cáo có tiêu đề "Đánh giá sơ bộ: Các hiện tượng trên không chưa xác định" dài 9 trang được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ công bố ngày 25/6 nêu ra 144 sự việc bí ẩn kể từ năm 2004. Trong đó, chỉ duy nhất một sự việc các nhà điều tra có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Quân đội và giới tình báo Mỹ gọi đây là "các hiện tượng trên không xác định" (UAP) thay vì "vật thể chưa xác định" (UFO). Báo cáo nói, các nhà điều tra không thấy có bằng chứng nào để khẳng định những sự việc bí ẩn này là dấu hiệu của người ngoài hành tinh hay một công nghệ mới của Nga, Trung Quốc. Tuy nhiên, báo cáo cũng không loại trừ giả thuyết đó.

"Chúng tôi có thể xác định chắc chắn một UAP. Trong trường hợp đó, chúng tôi xác định nó là một quả bóng bay lớn xì hơi. Những hiện tượng còn lại chưa thể giải thích chắc chắn. Trong số 144 sự việc mà chúng tôi điều tra, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy liên quan đến người ngoài hành tinh", báo cáo cho biết.

Báo cáo cho biết thêm, trong 144 trường hợp trên, có 11 trường hợp mà các máy bay quân sự của Mỹ suýt va chạm với vật thể lạ.

Báo cáo cho biết, một số trường hợp UFO có đặc điểm bay bất thường như đứng im bất chấp gió lớn, bay ngược chiều gió, di chuyển đột ngột với vận tốc nhanh mà không có dấu hiệu của phương tiện đẩy. Các nhà điều tra đánh giá, những bất thường này có thể do lỗi cảm biến, nhận thức sai của người quan sát và vẫn cần phân tích thêm. Mặc dù vậy, báo cáo cho rằng, những vật thể này "đe dọa đến vấn đề an toàn bay và có thể gây ra thách thức với an ninh quốc gia của Mỹ".

Đây là một trong những báo cáo công khai hiếm hoi của cộng đồng tình báo Mỹ về UFO nhưng đưa ra rất ít câu trả lời cho những sự việc bí ẩn liên quan đến vật thể bay này. Báo cáo có thể sẽ khiến những người ủng hộ giả thuyết về các cuộc chạm trán giữa quân đội Mỹ với người ngoài hành tinh thất vọng. Nhiều nghị sĩ Mỹ tỏ ra thất vọng, cho rằng báo cáo đặt ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời những nghi vấn.

Từ lâu, các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Lầu Năm Góc mở hồ sơ mật về các vụ chạm trán với UFO. Trước khi rời nhiệm sở đầu năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo công bố tài liệu UFO và các hiện tượng không xác định.

Trong tuyên bố sau công bố báo cáo, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) cho biết sẽ chính thức hóa việc nghiên cứu các UFO. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks coi đây là một vấn đề an ninh quốc gia, lưu ý đến việc nhiều vật thể được phát hiện tiếp cận các khu vực quân sự của Mỹ.

Minh Phương

Theo Sputnik