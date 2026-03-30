Báo Anh: Iran tăng gấp đôi doanh thu dầu mỏ kể từ khi chiến sự nổ ra

Một cơ sở dầu khí của Iran (Ảnh: Reuters).

Iran được cho là đã tăng gấp 2 doanh thu dầu mỏ hàng ngày kể từ cuối tháng 2, theo một phân tích của báo Anh Economist.

Việc Tehran phong tỏa trên thực tế eo biển Hormuz, một điểm nghẽn mà khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu thường đi qua, đã khiến doanh thu dầu khí của các nước Vùng Vịnh sụt giảm, đồng thời làm tăng ngân sách của Iran, theo báo Anh.

Dữ liệu được trích dẫn cho thấy Iran đang xuất khẩu từ 2,4 đến 2,8 triệu thùng mỗi ngày, trong đó 1,5 đến 1,8 triệu thùng/ngày là dầu thô và phần còn lại là khí ngưng tụ (condensate). Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt do bất ổn, giá dầu đã tăng vọt và đây cũng là yếu tố giúp Iran tăng doanh thu dầu mỏ.

Trung Quốc được cho là khách hàng lớn nhất của Iran, theo Economist. Các nhà máy lọc dầu nhỏ, độc lập được cho là đang mua dầu thô Iran với mức giá gần bằng chuẩn dầu Brent. Các nhà kinh tế cho rằng diễn biến này đã mang lại cho Tehran nguồn tài chính trong bối cảnh họ đang chịu áp lực ngày càng lớn từ Mỹ và Israel.

Theo báo trên, trong thời chiến, vai trò của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong hoạt động vận tải dầu cũng trở nên nổi bật. IRGC là bên kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như hỗ trợ hoạt động vận chuyển dầu của Iran.

Tại đảo Kharg, nơi xuất khẩu 90% dầu thô của Iran, các tàu tại cầu cảng ngoài cùng hiện áp dụng quy trình thoát hiểm khẩn cấp: khi bị tấn công, có thể cắt dây neo và rời đi ngay không cần tàu kéo. Cầu cảng Azarpad, nơi tiếp nhận tàu lớn nhất, đã giảm công suất vì lý do an toàn. Các tàu trung chuyển vẫn hoạt động giữa Kharg, các đảo lân cận và tàu chứa nổi.

Mỹ đã ném bom các cơ sở quân sự tại Kharg và cảnh báo kịch bản kiểm soát đảo này. Tuy nhiên IRGC dường như đã chuẩn bị cho kịch bản đó. Các cảng nhỏ hơn như Jask, Lavan và Sirri vẫn hoạt động và tích trữ lượng dầu kỷ lục. Theo giới quan sát, nếu hoạt động tối đa, chúng có thể xử lý khoảng 25% sản lượng hiện do Kharg xuất khẩu.

Báo Anh nhận định, Iran đã có sự chuẩn bị nhất định và thể hiện khả năng chống chịu cũng như thích ứng trước tình hình mới nhằm giảm thiểu tác động từ các cuộc tập kích của đối thủ, cũng như đảm bảo có nguồn ngân sách để duy trì vận hành.

Căng thẳng Trung Đông bùng phát từ cuối tháng trước khi Mỹ - Israel tấn công vào các mục tiêu của Iran. Đáp lại, lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành các chiến dịch trả đũa bằng nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV.

Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC Majid Mousavi, cho biết các chiến dịch trả đũa của Iran nhằm vào các ngành công nghiệp chiến lược liên quan đến Mỹ và Israel vẫn đang tiếp diễn, đồng thời mô tả các cuộc tấn công này là gây thiệt hại cho đối thủ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc các lãnh đạo của Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích đã dẫn tới sự thay đổi. Ông cho rằng, ban lãnh đạo mới của Iran "hợp lý hơn nhiều".

Khi được hỏi liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran trong tuần tới hay không, ông Trump nói: “Tôi thấy một thỏa thuận ở Iran. Có thể sẽ sớm”.