Australia xem xét áp dụng lệnh cấm với Wechat vì "rủi ro an ninh quốc gia"

Thượng nghị sỹ Australia James Paterson lo ngại WeChat có thể là công cụ thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc (Ảnh: ABC).

Ngày 1/8, Ủy ban Thượng viện Australia về Sự can thiệp của nước ngoài thông qua truyền thông xã hội đã công bố báo cáo nhận định, nước này đang phải đối mặt với sự can thiệp ngày càng gia tăng mạnh mẽ của các cơ quan gián điệp nước ngoài nhằm làm suy yếu nền dân chủ, gây bất ổn nội bộ và đe dọa tới an ninh quốc gia thông qua các ứng dụng mạng xã hội, trong đó có WeChat, Tiktok.

Chính vì vậy, báo cáo đã đưa ra 17 khuyến nghị, trong đó có việc xem xét áp đặt lệnh cấm Wechat trong các cơ quan chính phủ nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh.

Báo cáo cũng khuyến nghị nên xem xét việc tách TikTok Australia khỏi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc, nếu Mỹ thành công trong việc này.

Nội dung báo cáo chỉ trích WeChat vì đã không xuất hiện tại các phiên điều trần và TikTok vì đã không cung cấp nhân chứng mà ủy ban tìm kiếm, đồng thời ca ngợi các nền tảng có trụ sở tại các nước phương Tây như Google và Meta. "Đây là những nền tảng "ít nhất đã nhận ra tầm quan trọng cơ bản của việc kiểm tra và cân bằng các hệ thống vốn có trong chế độ dân chủ", báo cáo nêu rõ.

Báo cáo vạch ra sự nguy hiểm của các ứng dụng liên kết với Trung Quốc, có thể nhằm mục đích "bí mật hợp tác với các cơ quan tình báo Trung Quốc".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia, nghị sỹ James Paterson cũng nhấn mạnh rằng, WeChat đặt ra các rủi ro tương tự Tiktok về bảo mật dữ liệu và sự can thiệp của nước ngoài.

WeChat đã từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện Australia về nghi vấn can thiệp của nước ngoài thông qua truyền thông xã hội với lý do không có văn phòng đại diện chính thức tại Australia.

Tuy nhiên, chủ tọa cuộc điều trần, thượng nghị sĩ nổi tiếng cứng rắn James Paterson đã nói với thượng viện rằng, khả năng một nền tảng truyền thông xã hội được vũ khí hóa phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia nơi nó đặt trụ sở chính.

Phản ứng trước những động thái này, WeChat của Trung Quốc nhấn mạnh không nhất trí với cách nó được mô tả trong báo cáo của Quốc hội Australia, bao gồm cả việc được chỉ ra cùng với TikTok là có "rủi ro an ninh quốc gia đặc biệt", nhưng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Canberra về những lo ngại này.

"Chúng tôi đang xem xét chi tiết báo cáo và khuyến nghị của ủy ban. Khi chúng tôi liên lạc với ủy ban Thượng viện Australia, WeChat cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và cung cấp cho người dùng nền tảng an toàn, bảo mật và đa dạng để liên lạc với bạn bè, gia đình và doanh nghiệp", WeChat cho biết trong một tuyên bố.

Hồi tuần trước, WeChat đã nói với ủy ban điều tra của Australia thông qua một phản hồi bằng văn bản rằng, Bắc Kinh chưa bao giờ yêu cầu họ theo dõi người dùng.

Hồi tháng 4, cùng với các đồng minh phương Tây bao gồm Mỹ và Anh, Australia đã cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ vì lo ngại tính bảo mật của ứng dụng bị xâm phạm và nền tảng này có thể bị chính quyền Trung Quốc sử dụng cho mục đích thu thập thông tin tình báo và can thiệp công việc nội bộ Australia.