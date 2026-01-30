Anh tặng Chủ tịch Trung Quốc quả bóng thi đấu của Manchester United

Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 29/1 (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận được một món quà đặc biệt từ Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Bắc Kinh vào ngày 29/1: Quả bóng thi đấu chính thức của trận đấu giữa Manchester United và Arsenal, truyền thông Anh đưa tin.

Ông Starmer đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Anh kể từ năm 2018.

Trong khi ông Starmer là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Arsenal, thì ông Tập Cận Bình được cho là người ủng hộ Manchester United.

Manchester United đã giành chiến thắng 3-2 trong một trận đấu diễn ra căng thẳng vào cuối tuần qua. Việc ông Starmer tặng món quà liên quan đến hai câu lạc bộ danh tiếng bậc nhất của Ngoại hạng Anh được xem là cử chỉ nhằm làm ấm lại quan hệ Trung Quốc - Anh, vốn lâu nay chứa đựng nhiều phức tạp.

Ông Tập được biết đến rộng rãi là người yêu thích bóng đá, khiến một số lãnh đạo thế giới sử dụng “ngoại giao bóng đá” để tìm tiếng nói chung với Chủ tịch Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên giải Ngoại hạng Anh đóng vai trò trong quan hệ song phương giữa Anh và Trung Quốc.

Năm 2015, trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tới Anh, Thủ tướng Anh khi đó là David Cameron đã đưa nhà lãnh đạo Trung Quốc tới sân tập của Manchester City. Một bức ảnh selfie có mặt ông Tập, ông Cameron và tiền đạo Man City Sergio Aguero đã trở thành biểu tượng cho sự khởi đầu của “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ hai nước.

Trong những năm qua, các quốc gia tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc thường tặng ông những chiếc áo đấu được cá nhân hóa và các kỷ vật thể thao mang tính lịch sử như một cử chỉ thiện chí, trong khi một số vị khách nước ngoài cũng chuẩn bị nhiều món quà mang chủ đề bóng đá để vun đắp tình hữu nghị.

Tại Argentina, ông Tập được tặng chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của đội tuyển quốc gia, từng được mặc bởi những cầu thủ vĩ đại nhất của nước này, bao gồm Lionel Messi và Diego Maradona.

Tại Đức, cựu Thủ tướng Angela Merkel đã mời Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tham dự một trận giao hữu trẻ giữa hai nước. Còn tại Ireland, ông Tập từng gây chú ý khi sút một quả bóng trên sân cỏ.