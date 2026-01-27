Thủ tướng Anh tuyên bố không chọn phe trước chuyến thăm Trung Quốc

Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: Bloomberg).

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer bác bỏ các câu hỏi cho rằng ông đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc bằng cái giá phải trả là mối quan hệ của Anh với các đồng minh thân cận nhất.

“Tôi thường được yêu cầu đơn giản là phải chọn giữa các quốc gia. Tôi không làm điều đó. Tôi nhớ khi đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ, ai cũng nói với tôi rằng tôi sẽ phải chọn giữa Mỹ và châu Âu, và tôi đã nói tôi sẽ không đưa ra lựa chọn đó”, ông Starmer nói.

Bình luận được đưa ra ngay trước chuyến đi Trung Quốc của ông vào ngày 28/1. Chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm của người đồng cấp Canada Mark Carney tới Trung Quốc.

Chuyến công du Trung Quốc này của nhà lãnh đạo Anh nhằm thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của Công đảng về “tái thiết lập” mối quan hệ với Bắc Kinh vốn bị phủ bóng bởi các tranh cãi liên quan Hong Kong, Covid-19 và hoạt động gián điệp.

Trong những tháng gần đây, chính phủ của ông Starmer đã tìm cách xoa dịu bất đồng giữa 2 bên, đáng chú ý là việc Anh phê duyệt kế hoạch cho phép Trung Quốc xây dựng một đại sứ quán quy mô lớn ở London.

Ông Starmer khẳng định Anh có thể gặp Chủ tịch Tập Cận Bình mà không làm phật ý Tổng thống Mỹ Donald Trump hay gây tổn hại quan hệ với Mỹ.

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ông buộc phải đánh đổi trong cách tiếp cận với 2 nước. Ông cho biết mình không tìm cách phát đi tín hiệu như ông Carney tại Davos tuần trước trong đó kêu gọi các nước nhỏ liên kết lại để tồn tại trong cái mà ông gọi là “kỷ nguyên mới của cạnh tranh giữa các cường quốc”.

“Chúng tôi có quan hệ rất gần gũi với Mỹ, dĩ nhiên chúng tôi muốn vậy, và chúng tôi sẽ duy trì hợp tác đó, cùng với an ninh và quốc phòng. Tương tự, cứ vùi đầu xuống và phớt lờ Trung Quốc, khi đó là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có các cơ hội kinh doanh, thì sẽ không khôn ngoan”, ông Starmer nói.

Ông Starmer đã tìm cách đồng thời mở rộng quan hệ với nhiều khối thương mại. Điều đó khiến Anh ký một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt với Ấn Độ và giảm bớt rào cản hành chính với Liên minh châu Âu, trong khi khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ vẫn mắc kẹt trong các cuộc đàm phán kéo dài.

Trung Quốc được xem là thị trường lớn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác. Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Anh và Trung Quốc đạt 93 tỷ USD, so với 141 tỷ USD với Mỹ.

Ông Starmer có xu hướng hạ thấp các bất đồng tiếp diễn về an ninh quốc gia. Ông nói sẽ nêu các quan ngại này khi gặp các lãnh đạo Trung Quốc, nhưng rõ ràng ông ưu tiên quan hệ kinh tế.