Anh nói Việt Nam đóng góp lớn vào thành công của hội nghị COP26

Dân trí Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho rằng, Việt Nam đã đóng góp lớn vào thành công của hội nghị về biến đổi khí hậu diễn ra ở Glasgow, với cam kết quan trọng về phát thải ròng bằng 0.

Các đại biểu tham dự COP26 tại Anh (Ảnh: ĐSQ Anh tại Việt Nam).

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam ngày 18/11 ra thông cáo cho biết, Hội nghị lần thứ 26 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu, gọi tắt là hội nghị COP26, đã kết thúc tại Glasgow, Vương quốc Anh vào ngày 13/11 với gần 200 quốc gia đồng thuận với Hiệp ước Khí hậu Glasgow để giữ cho mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt ở 1,5 độ C tồn tại, và hoàn thiện các phần chưa được thống nhất của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Hiệp ước Khí hậu Glasgow sẽ đẩy nhanh tốc độ hành động vì khí hậu. Tất cả các quốc gia đã đồng ý vào năm 2022 sẽ xem xét lại và củng cố các mục tiêu phát thải đến năm 2030.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward nhận định: "Đoàn Việt Nam tham dự COP26 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đóng góp lớn vào thành công của COP26, với cam kết quan trọng về phát thải ròng bằng 0 năm 2050. Hiện chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện các cam kết về bảo vệ rừng, giảm sử dụng than và giảm phát thải khí mêtan. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam thu hút các nguồn tài chính cho phát triển và các nguồn tài chính tư nhân cần thiết".

Trước đó, vào ngày 1/11, tại hội nghị COP26 diễn ra ở Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó công bố những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại sự kiện năm nay, bộ Quy tắc hướng dẫn cách thức thực hiện Thỏa thuận Paris cũng đã được hoàn thành vào ngày bế mạc COP26 sau 6 năm thảo luận. Việc Bộ Quy tắc được hoàn thiện sẽ cho phép thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Paris, nối tiếp sau thỏa thuận về một quy trình minh bạch mà dựa trên đó các quốc gia sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Văn bản cuối cùng của COP26 đã đi đến đồng thuận sau 2 năm vận động và ngoại giao căng thẳng của Vương quốc Anh, nhằm nâng cao tham vọng và kêu gọi hành động từ gần 200 quốc gia.

Các nỗ lực tập trung vào việc thúc đẩy giảm lượng khí thải trong ngắn hạn để hạn chế nhiệt độ tăng lên trên mức 1,5 độ C, huy động cả nguồn tài chính công và tư, đồng thời hỗ trợ cộng đồng thích ứng với các tác động của khí hậu.

Các cam kết tăng đáng kể hỗ trợ tài chính thông qua Quỹ Thích ứng cũng đã được đưa ra, trong bối cảnh các nước đang phát triển đang thúc giục các nước phát triển tăng gấp đôi hỗ trợ vào năm 2025.

Phía Anh đánh giá, các quyết định do các bên đưa ra năm nay đã đi xa hơn bao giờ hết trong việc ghi nhận và giải quyết những mất mát và thiệt hại do các tác động hiện có của biến đổi khí hậu.

Những cam kết cụ thể

Khi Anh, hợp tác với Italy, bắt đầu sứ mệnh với COP26 vào gần hai năm trước, chỉ 30% thế giới được bao phủ bởi các mục tiêu phát thải ròng bằng không. Con số này hiện đã tăng lên thành khoảng 90%. Trong khi đó, 154 quốc gia, chịu trách nhiệm cho 80% lượng khí thải toàn cầu, đã đệ trình các mục tiêu giảm phát thải mới.

Với tư cách là nước chủ nhà, Anh cũng đã tập trung vào việc thúc đẩy các hành động nhằm giảm lượng khí thải. COP26 đã chứng kiến sự thay đổi lớn về việc sử dụng than, với nhiều quốc gia cam kết loại bỏ dần điện than và chấm dứt tài trợ cho điện than trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, các bên cũng đưa ra cam kết rõ ràng trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên quý giá, với 90% diện tích rừng trên thế giới được bao phủ bởi cam kết từ 130 quốc gia về chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030.

Trong khi trên các con đường của thế giới, quá trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải đang diễn ra nhanh chóng. Một số nhà sản xuất ô tô lớn nhất hành tinh đang hợp tác cùng nhau với mục tiêu đảm bảo toàn bộ ô tô mới được giới thiệu ra thị trường hoàn toàn không phát thải vào năm 2040 trên toàn cầu và vào năm 2035 tại các thị trường lớn. Các quốc gia và thành phố đang theo đuổi cam kết đầy tham vọng về loại bỏ xe chạy bằng xăng và diesel.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, Chủ tịch COP26 Alok Sharma nói: "Bây giờ chúng ta có thể nói chúng ta đã giữ cho mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ Trái đất ở 1,5 độ C tồn tại. Tuy nhiên, nhịp đập của nó rất yếu và sẽ chỉ tồn tại nếu chúng ta giữ lời hứa, nhanh chóng chuyển các cam kết thành hành động".

Đức Hoàng

Theo ĐSQ Anh