Hình ảnh từ vụ thử nghiệm (Ảnh: Sputnik).

Vào lúc 12h30 ngày 23/8, cuộc thử nghiệm đã được tiến hành ngoài khơi bang Odisha, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia này.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc thử nghiệm được điều khiển từ Trung tâm chỉ huy và kiểm soát tập trung do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển.

Ấn Độ thử lửa mạng lưới "Vòm sắt": Đòn đánh hạ gục tên lửa, UAV (Video: Indian Express).

Kết quả cho thấy 3 mục tiêu độc lập, gồm 2 máy bay không người lái cánh cố định tốc độ cao và 1 UAV đa trực thăng, đã bị đánh chặn đồng thời ở nhiều độ cao và tầm bắn khác nhau.

Việc IADWS được thử nghiệm thành công đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa năng lực phòng không của Ấn Độ, kết hợp tốc độ, độ chính xác và những công nghệ tiên tiến do nước này tự phát triển.

Theo đó, hệ thống được thiết kế như một lá chắn nhiều lớp, bao gồm tên lửa đất đối không hiện đại (QRSAM), hệ thống phòng không tầm cực ngắn (VSHORADS) và vũ khí laser năng lượng cao (DEW).

Tổ hợp này cho phép vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa trên không, từ các máy bay không người lái bay thấp cho đến máy bay và tên lửa tốc độ cao.

Giới quan sát nhận định, cuộc thử nghiệm là bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm chủ công nghệ quốc phòng của Ấn Độ, góp phần nâng cao khả năng ứng phó trước các mối đe dọa trên không.

Ngay sau sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã gửi lời chúc mừng tới DRDO, khẳng định thành công này vừa chứng minh hiệu quả của hệ thống phòng không đa tầng, vừa thể hiện quyết tâm xây dựng một nền quốc phòng tự chủ.

Kết quả đạt được tạo nền tảng để củng cố khả năng bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời mở đường cho việc hiện thực hóa sáng kiến phát triển hệ thống phòng thủ đa tầng tương tự “Vòm Sắt” của Israel tại Ấn Độ.

Ý tưởng này cũng từng được Thủ tướng Narendra Modi công bố nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập không lâu trước đó.

Tố Uyên