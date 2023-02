6.000 ngôi nhà "sập như tập giấy", Thổ Nhĩ Kỳ bắt loạt nhà thầu xây dựng

Ảnh chụp từ trên không cho thấy quy mô tàn phá khủng khiếp của động đất (Ảnh: Reuters).

Trang DHA của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ 12 người bị tình nghi có liên quan tới việc nhiều tòa nhà bị đổ sập ở các tỉnh phía đông nam như Gaziantep và Sanliurfa trong trận động đất 7,8 độ richter hôm 6/12.

Những người bị bắt giữ bao gồm cả các nhà thầu xây dựng, theo DHA. Ít nhất 6.000 tòa nhà đã bị sập, khiến hơn 28.000 người bị chết. Việc quá nhiều công trình bị đổ đã gây ra sự bất bình trong dư luận Thổ Nhĩ Kỳ về chất lượng xây dựng các ngôi nhà ở tại khu vực thường xảy ra động đất.

DHA cho hay, dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ sau khi công tố viên ở Diyarbakir, một trong 10 tỉnh phía đông nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất, đã ban hành lệnh bắt 29 người vào ngày 11/2.

Một trong những người bị bắt hôm qua là một nhà thầu xây dựng một tòa nhà ở Gaziantep. Cảnh sát đã phát hiện ra nghi phạm ở Istanbul. Ngoài ra, các công tố viên tại nhiều khu vực đã mở cuộc điều tra diện rộng liên quan tới chất lượng các công trình.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho các công tố viên ở 10 tỉnh thành lập văn phòng điều tra tội phạm động đất đặc biệt.

Trước đó, AFP nhận định, các ngôi nhà ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã "sập như một tập giấy" không chỉ vì động đất cường độ cao, mà còn vì chất lượng nhiều công trình ở khu vực này không đảm bảo an toàn. Một ví dụ mà AFP đưa ra là trong nhiều ngôi nhà bị sập, có những công trình mới có tuổi đời 6 tháng đi vào hoạt động. Phần lớn nạn nhân qua đời là do bị bê tông đè trong các tòa nhà đổ sập.

Times cho rằng, thương vong ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã tránh được lên con số cao như vậy nếu các công trình được xây dựng đúng tiêu chuẩn an toàn cho khu vực thường xảy ra động đất. Các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi không tuân thủ các quy tắc an toàn vốn được chính phủ đưa ra để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra do động đất. Chính vì vậy, một số nhà thầu đã bị chỉ trích vì xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng, dẫn tới hậu quả thảm khốc. Đó là lý do mà Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở cuộc điều tra.