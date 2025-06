Một chiến đấu cơ của Israel (Ảnh: Reuters).

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở sản xuất máy ly tâm và nhiều nhà máy sản xuất vũ khí của Iran.

Cơ sở sản xuất máy ly tâm tại Tehran bị tấn công là nơi Iran sử dụng để mở rộng quy mô và tốc độ làm giàu uranium nhằm phục vụ mục đích phát triển hạt nhân.

Quân đội Israel cũng cho biết các nhà máy sản xuất vũ khí bị đánh trúng bao gồm một cơ sở chế tạo nguyên liệu thô và linh kiện để lắp ráp tên lửa đất đối đất, loại vũ khí mà Iran đã sử dụng để tấn công Israel, cùng với các cơ sở sản xuất hệ thống và bộ phận cho tên lửa đất đối không được thiết kế để bắn hạ máy bay.

IDF cũng công bố đoạn phim ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu cất cánh tham gia chiến dịch này.

Israel tiếp tục chiến dịch không kích lớn chưa từng có vào Iran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Israel tuyên bố sẽ chưa dừng lại khi chưa gây thiệt hại cho “pháo đài hạt nhân” Fordo nằm trong lòng đất của Iran.

Hiện chưa rõ Israel có thể kéo dài chiến dịch không kích này bao lâu khi báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Israel đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Arrow, làm dấy lên lo ngại về khả năng đối phó các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Một số ý kiến cho rằng Israel có thể dựa vào sự hỗ trợ của đồng minh như Mỹ, Anh.

Mỹ sở hữu cả hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên mặt đất và hệ thống Phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Trung Đông có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Các tàu khu trục của Hải quân Mỹ cũng từng hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa Iran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đầu tuần này liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Iran. Chủ nhân Nhà Trắng từng hối thúc Iran chấp nhận đàm phán hạt nhân trước khi “không còn gì để mất”. Hôm qua, ông tiếp tục kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”.

Times of Israel cho biết, tại cuộc họp an ninh khẩn cấp hôm qua tại Phòng Tình huống, ông Trump và đội ngũ của mình đã thảo luận một số phương án đối với cuộc xung đột Israel - Iran hiện nay, trong đó không loại trừ khả năng Washington can thiệp quân sự để hỗ trợ Tel Aviv.

Theo Wall Street Journal, ông Trump vẫn chưa quyết định liệu Mỹ có tham gia cùng Israel trong chiến dịch không kích Iran hay không. Ông Trump vẫn hy vọng rằng mối đe dọa về hành động quân sự của Mỹ sẽ khiến Iran đồng ý với các yêu cầu trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Chiến dịch không kích Iran của Israel được cho là đã được lên kế hoạch từ cuối năm ngoái sau khi đã làm suy yếu lực lượng Hezbollah và sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad sụp đổ, cho phép Israel tạo một hành lang an toàn trên không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày kế hoạch này với Tổng thống Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 2 năm nay.

Báo cáo cho biết thay vì lựa chọn tham gia cuộc tấn công hoặc không làm gì cả, ban đầu, ông Trump đã đi theo con đường trung dung và quyết định trao cho Israel "sự hỗ trợ chưa được tiết lộ từ cộng đồng tình báo Mỹ".