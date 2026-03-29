3.500 lính thủy quân lục chiến và thủy thủ Mỹ đã đến Trung Đông

Các binh sĩ trong bức ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng khi thông báo triển khai 3.500 lính thủy quân lục chiến và thủy thủ đến Trung Đông (Ảnh: CENTCOM/X).

Lực lượng Mỹ được điều đến Trung Đông

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 thông báo tàu USS Tripoli, chở theo 3.500 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến Mỹ, đã đến Trung Đông, khi Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

“Các thủy thủ và lính thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS Tripoli (LHA 7) đã đến khu vực chịu trách nhiệm hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vào ngày 27/3”, CENTCOM cho biết.

Theo CENTCOM, lực lượng phụ trách hoạt động tác chiến ở khu vực Trung Đông, “tàu tấn công đổ bộ lớp America này là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31, bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng với máy bay vận tải và máy bay chiến đấu, cũng như các phương tiện tấn công đổ bộ và chiến thuật”.

Wall Street Journal đưa tin, lực lượng thủy quân lục chiến này được huấn luyện bài bản để triển khai trong nhiều loại hình tác chiến, bao gồm tấn công bãi biển, nhảy dù xuống các đảo và đột kích các tàu để thực hiện các chiến dịch bắt giữ.

New York Times nhận định đơn vị thủy quân lục chiến và thủy thủ được điều động của Mỹ có thể tham gia vào các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, vốn bị Iran đóng cửa phần lớn khi cuộc xung đột với Mỹ - Israel nổ ra. Mặc dù vẫn chưa rõ lực lượng này sẽ triển khai hoạt động gì trong khu vực, nhưng các nguồn tin cho rằng họ có thể được giao nhiệm vụ đột kích các hòn đảo khác nhau nằm trong khu vực eo biển Hormuz.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/3 cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét việc điều động thêm 10.000 lính bộ binh tới Trung Đông.

Theo báo Mỹ, động thái này nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump thêm các phương án quân sự, ngay cả khi ông đang cân nhắc các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Các nguồn tin cho biết lực lượng này nhiều khả năng sẽ bao gồm bộ binh và các phương tiện thiết giáp, bổ sung thêm cho lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông ngoài 5.000 lính thủy quân lục chiến cùng hàng nghìn lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh triển khai tới khu vực trước đó.

Vị trí của Iran trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Mỹ có thể chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ Iran

Động thái triển khai lực lượng của Mỹ diễn ra ngay cả trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu ban đầu về các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Sau khi đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với việc hệ thống điện bị phá hủy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này bất ngờ tuyên bố hoãn thực thi tối hậu thư với lý do ông đã có “các cuộc trao đổi mang tính xây dựng” với giới lãnh đạo Iran, “liên quan đến một giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các hành động thù địch ở Trung Đông”. Ông chỉ thị Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Ngày 26/3, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ tiếp tục “tạm dừng phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, cho đến 20h ngày 6/4”.

Tuy vậy, ông Trump ngày 27/3 cho biết, cuộc chiến ở Iran "vẫn chưa kết thúc", đồng thời tuyên bố Mỹ vẫn còn hơn 3.500 mục tiêu khác chưa nhắm tới tại Iran.

Mỹ được cho là sắp triển khai tàu sân bay USS George H.W. Bush đến khu vực xung đột gần Iran. Nguồn tin cho biết tàu sân bay này sẽ tiến vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), bao gồm cả Trung Đông.

Iran phủ nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ mặc dù cho biết đã có tiếp xúc thông qua trung gian. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các phát biểu của Tổng thống Trump về đàm phán nhằm “giảm giá năng lượng và câu giờ để triển khai các kế hoạch quân sự của Mỹ”.

Một số chuyên gia nhận định, một trong những lý do khiến nhà lãnh đạo Mỹ quyết định tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran là vì muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho các kế hoạch quân sự khác, bao gồm đưa quân đổ bộ Iran.

Một quan chức từ một trong những quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nói với báo Times of Israel rằng, Tổng thống Trump dường như đang nghiêng về phương án ra lệnh tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran và Washington tin chắc rằng Tehran sẽ nhượng bộ trước áp lực quân sự như vậy.

Quan chức này cho biết Mỹ nhận thức rõ rằng Iran khó có thể đồng ý với những nhượng bộ được đưa ra trong kế hoạch 15 điểm của Washington và đã điều động hàng nghìn binh sĩ đến khu vực để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm soát đảo Kharg của Tehran theo lệnh của Tổng thống Trump.

Đảo Kharg là hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông bắc vịnh Ba Tư. Hòn đảo được coi là huyết mạch kinh tế xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran.

Kế hoạch này của Mỹ nhằm gây sức ép, buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.