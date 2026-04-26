3 tàu sân bay Mỹ dồn hỏa lực gần Iran, Tehran cảnh báo đanh thép

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Trong tuyên bố vào ngày 25/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Iran sẽ tăng cường mức độ trả đũa đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ và Israel vào Iran.

“Bất kỳ hành động gây hấn thêm nào từ phía đối thủ vào vùng lãnh thổ này chắc chắn sẽ bị đáp trả nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, ở mức độ răn đe chiến lược”, IRGC tuyên bố.

IRGC cho biết Iran hoàn toàn sẵn sàng đối phó với bất kỳ kịch bản gây hấn mới nào, trong bối cảnh truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ sẽ đổ bộ quân lên một số hòn đảo của Iran ở vịnh Ba Tư nhằm buộc nước này nới lỏng phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

“Sự chuẩn bị của IRGC để đối phó với nhiều hành động của đối thủ, bao gồm các hoạt động trên bộ, kỹ lưỡng đến mức ngay cả các trại tù binh chiến tranh cũng đã được chuẩn bị để giam giữ những kẻ gây hấn tiềm tàng!”, IRGC cảnh báo.

IRGC cho biết Iran vẫn tiếp tục kiểm soát hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz ngay cả khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc vĩnh viễn.

Theo IRGC, việc kiểm soát eo biển Hormuz là chiến lược của Iran nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của các tàu thương mại và tàu thuyền của tất cả các quốc gia, ngoại trừ tàu của Mỹ và Israel cùng các đồng minh của họ.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Lực lượng vũ trang Iran cũng cảnh báo Mỹ không nên nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Nếu quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành bao vây và tấn công bất hợp pháp trong khu vực, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng từ lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran. Chúng tôi sẵn sàng và quyết tâm gây thiệt hại nặng nề hơn nữa cho Mỹ - Israel trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công khác, theo dõi hành vi và động thái của họ trong khu vực, đồng thời tiếp tục quản lý và kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược”, Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 25/4 đã nói với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif rằng Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán cưỡng ép, dưới áp lực, đe dọa hoặc bao vây.

Theo hãng thông tấn IRNA, Tổng thống Pezeshkian đã giải thích rõ cho nhà lãnh đạo Pakistan những trở ngại cản trở tiến trình ngoại giao.

Ông nhấn mạnh rằng, chừng nào các hành động gây hấn và gây sức ép của Mỹ còn tiếp diễn, “việc xây dựng lại lòng tin và tiến trình đối thoại sẽ gặp khó khăn đáng kể”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Tuyên bố cứng rắn của các quan chức và quân đội Iran được đưa ra vào thời điểm Mỹ điều thêm tàu sân bay thứ 3, USS George H.W. Bush, đến Trung Đông.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/4 xác nhận hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã đến Trung Đông theo 3 nhóm tác chiến tàu sân bay.

"Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay cùng hoạt động ở Trung Đông. Cùng với các phi đội không quân trên tàu, USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) bao gồm hơn 200 máy bay và 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến", CENTCOM viết trên mạng xã hội.

Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ tuần này rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Trước khi lệnh ngừng bắn 2 tuần kết thúc vào ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn cho đến khi Iran đưa ra đề xuất thống nhất và các cuộc đàm phán hoàn tất.

Ông Trump nêu rõ, bất chấp ngừng bắn, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran siết kiểm soát eo biển Hormuz.

Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng trước khi bắt đầu đàm phán. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Tehran không có ý định tuân thủ việc gia hạn lệnh ngừng bắn do Washington đơn phương công bố và sẽ ưu tiên các lợi ích của riêng mình.