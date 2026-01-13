3 quốc gia châu Á sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Theo báo cáo mới nhất của Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index), 3 hộ chiếu đứng đầu thế giới đều thuộc về các quốc gia châu Á: Singapore ở vị trí số 1, còn Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng số 2.

Công dân Singapore được miễn thị thực khi nhập cảnh vào 192 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ được theo dõi trong bảng xếp hạng này.

Nhật Bản và Hàn Quốc theo sát phía sau, với quyền miễn thị thực tại 188 điểm đến.

Chỉ số Henley do công ty tư vấn toàn cầu về quốc tịch và cư trú Henley & Partners có trụ sở tại London xây dựng, sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Henley tính nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ có cùng số điểm là cùng một thứ hạng, vì vậy 5 quốc gia châu Âu cùng chia sẻ vị trí số 3, gồm Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Tất cả đều được miễn thị thực tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vị trí số 4 cũng hoàn toàn thuộc về châu Âu, với các quốc gia cùng đạt 185 điểm, gồm Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan và Na Uy.

Đứng ở vị trí thứ 5, với 184 điểm, là Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

UAE là quốc gia có mức cải thiện mạnh nhất trong lịch sử 20 năm của Chỉ số Hộ chiếu Henley, khi tăng thêm 149 điểm đến được miễn thị thực kể từ năm 2006 và tăng 57 bậc trong bảng xếp hạng. Theo báo cáo, thành tích này được thúc đẩy bởi “sự gắn kết ngoại giao bền bỉ và chính sách tự do hóa thị thực” của UAE.

Ở vị trí số 6 là Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Malta, New Zealand và Ba Lan. Australia giữ nguyên vị trí số 7 trong bản cập nhật quý này, cùng với Latvia, Liechtenstein và Anh.

Anh là quốc gia sụt giảm mạnh nhất theo năm trong bảng xếp hạng, hiện chỉ còn 182 điểm đến được miễn thị thực, ít hơn 8 điểm đến so với 12 tháng trước.

Canada, Iceland và Lithuania xếp thứ 8, với 181 điểm đến, trong khi Malaysia đứng thứ 9, với 180 điểm.

Mỹ đã trở lại vị trí số 10, với 179 điểm, sau khi lần đầu tiên rơi khỏi top 10 vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Mỹ chỉ đứng sau Anh về mức suy giảm theo năm, khi mất quyền miễn thị thực tại 7 điểm đến trong vòng 12 tháng qua.

Trong vòng 20 năm, Mỹ cũng ghi nhận mức tụt hạng lớn thứ ba, chỉ sau Venezuela và Vanuatu, khi rơi từ vị trí thứ 4 xuống thứ 10.

Khoảng cách giữa hộ chiếu mạnh nhất và yếu nhất thế giới hiện nay là 168 điểm đến.

“Trong 20 năm qua, khả năng di chuyển toàn cầu đã mở rộng đáng kể, nhưng lợi ích được phân bổ không đồng đều”, ông Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners và là người sáng lập Chỉ số Hộ chiếu Henley, cho biết.

Ông nói thêm: “Ngày nay, đặc quyền hộ chiếu đóng vai trò quyết định trong việc định hình cơ hội, an ninh và sự tham gia kinh tế, khi mức tiếp cận trung bình gia tăng đang che giấu thực tế rằng lợi thế di chuyển ngày càng tập trung vào các quốc gia có sức mạnh kinh tế và ổn định chính trị hàng đầu thế giới”.