140.000 trẻ em ở Mỹ đối mặt "đại dịch ngầm" vì mất người thân do Covid-19

Dân trí Hơn 140.000 trẻ em ở Mỹ đã phải rơi vào tình cảnh mất cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng do đại dịch Covid-19, hãng tin Guardian dẫn nghiên cứu mới được công bố cho biết.

Nhiều trẻ nhỏ mất cha, mẹ hoặc người chăm sóc do Covid-19 tại Mỹ (Ảnh minh họa: Getty).

Trong khi Mỹ đang gồng mình chống chọi đại dịch để ngăn số ca nhiễm nặng và tử vong vì Covid-19, một đại dịch khác đang hoành hành sau những cánh cửa đóng kín: những đứa trẻ mất cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng.

Theo nghiên cứu mới được phối hợp thực hiện giữa Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Đại học Hoàng gia London, Đại học Harvard, Đại học Oxford và Đại học Cape Town vừa được công bố hôm 7/10 trên tạp chí Nhi khoa, trong thời gian từ tháng 4/2020 đến ngày 30/6/2021, ước tính hơn 140.000 trẻ em dưới 18 tuổi đã mất mẹ, cha hoặc ông bà, hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu về tỷ lệ tử vong, khả năng sinh sản và điều tra dân số để ước tính tình trạng mồ côi liên quan đến Covid-19.

Theo đó, Covid-19 không chỉ gây tỷ lệ tử vong cao cho người trưởng thành ở các cộng đồng da màu mà trẻ em cũng đang phải gánh chịu hậu quả của "đại dịch ngầm" này, bà Nora Volkow, Giám đốc Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy (NIDA), đồng tài trợ cho nghiên cứu trên, cho biết.

Mặc dù người dân thuộc các nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số chiếm 39% dân số Mỹ, khoảng 65% trẻ em mất người thân là người thiểu số gốc Tây Ban Nha, người da màu, châu Á và người Mỹ bản địa/Alaska. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ em người da trắng là 35%.

NIDA nêu rõ: "So với trẻ em da trắng, trẻ em bản địa Mỹ thổ dân Alaska có nguy cơ mất cha mẹ hoặc ông bà chăm sóc cao hơn 4,5 lần, trẻ em da màu cao hơn 2,4 lần và trẻ em gốc Tây Ban Nha là cao hơn 1,8 lần".

Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ chênh lệch địa lý đáng kinh ngạc giữa những trẻ em thiểu số bị ảnh hưởng bởi Covid-19. California, Texas, Florida và New York, những bang có dân số đông nhất, có số trẻ em mất người thân do Covid-19 cao nhất. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, ở các bang phía nam dọc theo biên giới Mỹ - Mexico, bao gồm New Mexico, Texas và California, từ 49%- 67% trẻ em mất người thân là người gốc Tây Ban Nha.

Theo bà Volkow, trẻ em mồ côi và gặp các biến cố bất lợi khác khi còn nhỏ có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý về thể chất và tinh thần, bao gồm cả tự tử. Các em cũng có nguy cơ cao bị lạm dụng ma túy, lạm dụng và bóc lột tình dục, cũng như tham gia vào các hành vi nguy hiểm về tình dục, bỏ học hoặc tham gia băng đảng.

"Cái chết của cha, mẹ và người thân là một mất mát to lớn có thể định hình cuộc đời một đứa trẻ", bà Volkow nói, và cho rằng số trẻ em này chưa nhận được sự quan tâm thích đáng.

Vì vậy, theo bà và các tác giả của nghiên cứu, nước Mỹ cần hành động nhanh chóng để đưa việc chăm sóc trẻ em vào chiến lược ứng phó Covid-19 quốc gia bằng cách tạo ra một kế hoạch hiệu quả để bảo vệ, hỗ trợ gia đình, và giải quyết những bất bình đẳng cơ bản và chênh lệch sức khỏe cho số trẻ em nói trên. Dù vậy, chuyên gia này khẳng định, kế hoạch đó phải ưu tiên nuôi giữ trẻ em trong gia đình.

"Nếu điều đó là không thể, phải có sự giám sát cẩn thận của các gia đình nhận nuôi để tránh nguy cơ các em bị bỏ rơi và lạm dụng. Nếu không, những đứa trẻ này sẽ không có tương lai", bà nhấn mạnh.

Thanh Thành

Theo Guardian