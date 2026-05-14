11 người sống sót kỳ diệu sau khi máy bay rơi xuống Đại Tây Dương

Toàn bộ 11 người trên máy bay gặp nạn đã được cứu sống (Ảnh: NYT).

Toàn bộ 11 người trên chiếc máy bay tư nhân gặp nạn ngoài khơi miền trung bang Florida đã sống sót và được một đội cứu hộ thuộc Lực lượng Dự bị Không quân Mỹ giải cứu khỏi xuồng cứu sinh vài giờ sau đó, theo thông báo của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ và Không quân Mỹ hôm 13/5.

Giới chức Bahamas đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, chiếc máy bay được cho là đã gặp sự cố động cơ. Cơ quan này cho biết chiếc máy bay gặp nạn cất cánh từ Marsh Harbour ở Bahamas và đang hướng tới điểm đến là Freeport trên đảo Grand Bahama, trên quãng đường khoảng 161km. Theo phía Mỹ, toàn bộ 11 người trên chuyến bay gặp nạn đều là công dân Bahamas.

“Việc tất cả những người đó sống sót thực sự là điều kỳ diệu”, Thiếu tá Không quân Elizabeth Piowaty, chỉ huy một trong các máy bay tham gia chiến dịch cứu hộ, nói với các phóng viên trong buổi họp báo một ngày sau vụ tai nạn hôm 12/5.

11 người sống sót thần kỳ sau khi máy bay rơi xuống Đại Tây Dương (Video: NBC News).

Chiếc máy bay gặp nạn là loại cánh quạt 2 động cơ, chở 11 người lớn từ Bahamas, đã rơi xuống Đại Tây Dương cách Melbourne, bang Florida, Mỹ khoảng 129km. Máy bay đã kích hoạt tín hiệu định vị khẩn cấp được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ tiếp nhận ngay sau đó.

Chiếc HC-130J Combat King II của Piowaty, loại máy bay được thiết kế cho nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ chiến đấu, khi đó đang thực hiện chuyến bay huấn luyện và lập tức tham gia chiến dịch tìm kiếm, theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển.

Thiếu tá Piowaty cho biết đội của bà đã phát hiện xuồng cứu sinh khi một cơn giông đang tới gần và đã thả xuống các gói thực phẩm, nước uống cùng thiết bị nổi bổ sung để giúp những người sống sót cầm cự cho tới khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được họ trên biển.

Đến lúc đó, những người sống sót “đã ở trên xuồng cứu sinh khoảng 5 giờ đồng hồ, và chúng tôi có thể thấy rõ họ đang kiệt sức cả về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc chỉ qua quan sát”, Đại úy Không quân Rory Whipple, một thành viên đội cứu hộ dù, kể lại tại buổi họp báo.

Các quan chức cho biết cuối cùng những người sống sót đã được kéo lên an toàn bằng trực thăng cứu hộ, do Phi đoàn Cứu hộ số 920 thuộc Lực lượng Dự bị Không quân Mỹ điều động từ căn cứ gần Melbourne, trước khi được đưa tới sân bay quốc tế Melbourne Orlando để chăm sóc y tế.

Quan chức Whipple cho biết đội cứu hộ đã đưa toàn bộ 11 người lên trực thăng chỉ với 9 lần kéo cáp, hoàn thành chiến dịch khi máy bay chỉ còn đủ nhiên liệu cho 5 phút nữa trước khi buộc phải tiếp nhiên liệu trên không hoặc hạ cánh khẩn cấp.

Không quân Mỹ và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho biết họ chưa có thông tin ngay lập tức về mức độ thương tích và tình trạng y tế của những người sống sót.