Chiếc máy bay, chở 5 người, được cho là cất cánh từ sân bay Pampulha lúc 12h16 (giờ địa phương) và rơi chỉ vài phút sau đó tại khu phố Silveira. Lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường vào khoảng 12h25.

Khoảnh khắc máy bay lao thẳng vào tòa nhà dân cư ở Brazil (Video: X).

Video lan truyền trên mạng cho thấy máy bay bay thấp qua khu vực, dường như cố tránh các tòa nhà cao tầng, trước khi đâm vào mặt bên của một tòa nhà dân cư 4 tầng. Máy bay đã va vào khu vực cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, tránh được các căn hộ.

Không có cư dân nào trong tòa nhà bị thương. Theo một đoạn video khác, người dân đã cố gắng hỗ trợ một người sống sót bị gãy chân nghiêm trọng.

Những người thiệt mạng bao gồm phi công, được Globo News xác định là Wellington Oliveira (34 tuổi), và hành khách Fernando Moreira Souto (36 tuổi), con trai của thị trưởng Jequitinhonha. Ba người sống sót được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng một người sau đó đã tử vong vì vết thương.

Theo dữ liệu được truyền thông Brazil trích dẫn, máy bay là mẫu EMB-721C sản xuất năm 1979. Phi công được cho là đã thông báo với tháp không lưu tại sân bay Pampulha rằng ông gặp khó khăn khi cất cánh trước khi xảy ra tai nạn.

Các cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Brazil đã được điều tới hiện trường. Cảnh sát dân sự bang Minas Gerais cũng đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.