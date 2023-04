11 người chết do sốc nhiệt tại sự kiện ngoài trời ở Ấn Độ

Hàng trăm nghìn người tham dự sự kiện ngoài trời ở ngoại ô Mumbai hôm 16/4 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, ngày 16/4, hàng trăm nghìn người đã tập trung tham dự một sự kiện mà tại đó Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah trao phần thưởng cho một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng tại Navi Mumbai, ngoại ô thành phố Mumbai, bang Maharashtra.

Sự kiện diễn ra ở khu vực không có mái che vào thời điểm nắng nóng lên tới 38 độ C. Thủ hiến bang Eknath Shinde cho hay, khoảng 50 người đã phải nhập viện do say nắng và 11 người đã tử vong.

Giới chức địa phương lấy làm tiếc về sự việc đau lòng này và cam kết sẽ bồi thường cho thân nhân của các nạn nhân.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, Ấn Độ sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5. Giới chức bang Tây Bengal của Ấn Độ thậm chí đã yêu cầu cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ một tuần kể từ ngày 17/4.

Kể từ năm 2010 đến nay, hơn 6.500 người đã tử vong do nắng nóng ở Ấn Độ. Năm ngoái, Ấn Độ ghi nhận thời tiết nắng nóng kỷ lục ở một số thành phố.

Hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên phổ biến ở Ấn Độ cũng như trên thế giới nói chung do tác động của biến đổi khí hậu.