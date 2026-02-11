Lý giải linh vật ngựa cầm iPhone với biểu cảm “cau có”

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc không gian trưng bày cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai.

Cụm linh vật được tiếp biến từ tinh thần “Thánh Gióng - Đất Võ - Đại Ngàn”, lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền đất võ trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung và đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.

Công trình thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Nhiều người dân, du khách thích thú với linh vật ngựa cầm iphone với nét mặt cau có (Ảnh: Doãn Công).

Qua ghi nhận, nhìn tổng thể cụm linh vật được thiết kế, thi công quy mô, công phu, tạo điểm nhấn mỹ thuật trong không gian đô thị.

Đáng chú ý, bên cạnh các linh vật ngựa mang biểu cảm vui tươi, mạnh mẽ, một linh vật được tạo hình ngồi trên phao, tay cầm iPhone với vẻ mặt cau có đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hình ảnh chú ngựa này được nhiều người quay video, chia sẻ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trong ngày.

Ghi nhận tại không gian trưng bày, rất đông người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, quay video cùng linh vật ngựa có tạo hình khác biệt này.

Lý giải về ý tưởng, anh Phan Vĩnh Nguyên, Giám đốc Công ty Mỹ thuật Đức Nhân, đơn vị thi công cụm linh vật và trang trí khuôn viên tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, cho biết hình ảnh linh vật ngựa cầm iPhone đã được "tính toán" trước khi làm để tạo điểm nhấn khác biệt.

Linh vật ngựa chính mượn hình tượng của Thánh Gióng và tinh thần thần tốc của Hoàng đế Quang Trung, thể hiện khát vọng vươn lên, hội nhập trong giai đoạn phát triển mới của địa phương (Ảnh: Doãn Công).

“Ý tưởng xây dựng cụm linh vật Bính Ngọ xoay quanh câu chuyện đầu năm, gửi gắm thông điệp hội nhập “rừng - biển” của Gia Lai mới. Cụm linh vật thể hiện tinh thần hội tụ và khát vọng bứt phá, muốn vươn ra biển lớn”, anh Nguyên nói.

Tổng thể cụm linh vật được tạo hình cánh cung, với hai đàn ngựa hướng về linh vật trung tâm vươn lên bầu trời, mang thông điệp Gia Lai muốn vươn ra biển lớn.

Linh vật ngựa chính cưỡi mây bay lên được vay mượn hình tượng của Thánh Gióng và tinh thần thần tốc của Hoàng đế Quang Trung, thể hiện khát vọng vươn lên, hội nhập trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Theo anh Nguyên, bên cạnh linh vật chính mang yếu tố truyền thống và hội nhập, đơn vị thi công cũng chủ ý tạo xu hướng mới, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong dịp xuân về.

Đông đảo người dân, du khách tới xem linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Cụm linh vật ngựa có rất nhiều sắc thái khác nhau: uy lực, thanh lịch, vui tươi, hài hước, cau có… để mang đến cho người dân tham quan có nhiều cung bậc cảm xúc. Riêng cô ngựa mập mạp ngồi trên chiếc phao, cầm điện thoại iPhone có bộ mặt “cau có” là một trong những sắc thái đó.

“Tạo một linh vật theo truyền thống thì không khó, nhưng chúng tôi luôn muốn có điểm nhấn khác biệt. Những năm trước chúng tôi đều tạo điểm nhấn theo cách này, song năm nay bất ngờ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội”, anh Phan Vĩnh Nguyên chia sẻ.