Quất Tứ Liên chuyển sắc vàng, nhà vườn tất bật vào vụ Tết

Đã từ lâu, làng Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã nổi tiếng với nghề trồng quất cảnh. Hiện tại, nơi đây có khoảng 400 hộ trồng quất với tổng diện tích lên tới 20ha.

Đến làng Tứ Liên những ngày cuối năm có thể cảm nhận rõ không khí tất bật chuẩn bị cho một mùa vụ quan trọng nhất năm của người dân nơi đây.

Những vườn quất bắt đầu ngả vàng đã được chuyển vào bình và tạo thế, sẵn sàng cung ứng ra ngoài thị trường để phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Từng gốc quất được công nhân chăm chút, tỉa lá tỉ mỉ. Thời tiết nắng ráo cũng là điều kiện tốt để kích thích quất tăng trưởng tốt, quả to, căng, bóng.

Với thương hiệu quất cảnh Tứ Liên đã được tạo dựng từ lâu, thời điểm này, tấp nập những chuyến xe đưa quất từ nhà vườn vận chuyển ra xe hàng để chở tới các địa phương trên khắp miền Bắc.

Một số nhà vườn khác đang tiến hành cho máy xúc cào đất, san bằng mặt bằng để đưa hàng loạt chậu quất xếp thành hàng lối, chờ ngày bán ra ngoài thị trường.

Chị Quỳnh Trang (chủ vườn quất tại làng Tứ Liên) đang chăm chút từng gốc quất trong vườn. Tới thời điểm hiện tại, chị Trang đã có gần 30 năm trồng và kinh doanh quất cảnh, vườn của chị có tổng cộng khoảng 200 gốc đều trong tình trạng quất bắt đầu ngả vàng.

Chị Trang chia sẻ, so với các năm trước, từ tháng 6 quất đã khá to nhưng năm nay thì không bằng, giá thành cũng không có nhiều biến động so với năm ngoái, giá quất tại vườn chị dao động từ 1,5 triệu đồng tới 6 triệu đồng/gốc quất (đã bao gồm chậu).

Tương tự với vườn quất của anh Nguyễn Thành Nam, người có 6 năm kinh doanh quất cảnh tại làng Tứ Liên. Vườn của anh có tổng cộng khoảng 600 gốc quất, giá thành đa dạng từ 500 nghìn đồng tới 7 triệu đồng.

Anh Thành cho biết, thông thường vào khoảng từ mùng 10 tới 15 tháng Chạp là "thời điểm vàng" để kinh doanh quất cảnh, lúc đó lượng khách sẽ đông do nhu cầu mua sắm cao. Vườn của anh Thành chủ yếu phục vụ khách ghé tới xem và lựa chọn mua trực tiếp.

Theo anh Thành, thời tiết thuận lợi như hiện tại là điều kiện lý tưởng để quất có được quả đều, mã đẹp, căng, sáng. Các mẫu chậu quất được sản xuất từ các làng nghề gốm nổi tiếng như Phù Lãng, Bát Tràng vẫn được khách ưa chuộng lựa chọn.

Một số mẫu quất khác tạo dáng kết hợp từ gỗ lũa vẫn đem lại giá trị lợi nhuận cao, hướng tới các khách hàng có thu nhập kinh tế tốt, giá thành mỗi chậu quất từ vài triệu tới hàng chục triệu đồng.