Đại tá Nguyễn Đức Long làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội

Theo Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ký ban hành, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/7.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 10/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long có hơn 25 năm công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm; đã đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.