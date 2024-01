Đào núi Sa Pa tuyệt đẹp "đổ bộ" xuống Thủ đô

Từ lâu nay vùng núi cao Sa Pa (Lào Cai) được coi là "vương quốc hoa đào" mỗi khi xuân về. Cây đào không chỉ mang lại vẻ đẹp riêng cho "thành phố trong sương" mà còn được nhiều người dân Thủ đô săn tìm.

Để phục vụ nhu cầu hoa đào chơi Tết, nhiều tiểu thương đã mang những chậu hoa đào Sa Pa xuống khu vực chợ hoa đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) bày bán. Chủ nhân của những gốc đào này cho biết, loại đào được trồng, tạo dáng ở Sa Pa trong nhiều năm khi cây đạt độ đẹp, chín mới bán ra thị trường.

"Vài năm trở lại đây, xu hướng người chơi đào Tết Sa Pa mỗi năm lại đông hơn. Bởi đào Sa Pa có đặc điểm riêng, đó là thân cây thô xù xì, nụ hoa to, cánh hoa dày nhìn rất bắt mắt", chủ những gốc đào Sa Pa đang được bày bán chia sẻ.

Một cây đào Sa Pa cổ dáng khủng được chủ nhân rao bán với giá hơn 50 triệu đồng. Giá cây đào này đã hạ nhiều so với giá chào bán ban đầu. Những cây đào Sa Pa dễ nhận biết bởi rêu bám trên thân cây.

"Nụ hoa to, cánh dày, màu sắc tươi tắn, lại lâu phai tàn nên đào núi rất được ưa chuộng để chơi Tết. Nhà tôi năm nay có khoảng gần 1.000 gốc đào Sa Pa các loại, chia ra nhiều điểm bán ở các tỉnh thành. Nhưng nhìn chung năm nay không khí mua bán chậm hơn so với mọi năm. Giá cây cũng giảm hơn so với cùng thời điểm năm ngoái khoảng 10-15%", một tiểu thương bán đào Sa Pa chia sẻ.

Giá những gốc đào Sa Pa đã giảm đáng kể nhưng không khí mua bán vẫn khá vắng vẻ.

Tùy vào kích thước, dáng và độ đạt của nụ, hoa, mỗi cây đào Sa Pa có giá vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Những gốc đào kích thước lớn, thế dáng độc lạ có thể lên tới cả trăm triệu đồng.

Một cây đào dáng truyền thống được chở về nhà khách hàng với giá gần 10 triệu đồng. Phí vận chuyển tùy độ xa gần từ 400-800 nghìn đồng/cây.

Những cây mai trắng cũng được chủ vườn mang từ Sa Pa xuống bán, chờ khách "xuống tiền" mua về chơi dịp Tết. Mai có giá 2-8 triệu đồng/cây.