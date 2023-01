Ngắm những gốc mai Tết dáng độc, giá tiền tỷ ở "thủ phủ" mai vàng Bình Định

Lễ hội mai vàng An Nhơn lần I - năm 2023 với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng" diễn ra từ ngày 9/11 đến 11/1 (nhằm 18-20 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại thị xã An Nhơn, Bình Định.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (thứ 2 phải qua) tham quan tại lễ hội (Ảnh: Doãn Công).

Tại lễ hội, ông Nguyễn Văn Nhất (55 tuổi, ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) trình làng 2 tác phẩm mai rất độc đáo. Trong đó, có chậu mai "khủng" cao đến 6,5 m (riêng cây mai đã cao 5,5m), hoành thân 1,4m và hoành đế 6m.

Theo ông Nhất, cây mai này được ông mua lại từ một người buôn bán mai ở An Nhơn, cách đây 3 năm với giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện đã có người trả giá 3,5 tỷ đồng nhưng ông chưa muốn bán.

Ngoài cây mai cổ thụ có giá 3,5 tỷ đồng, ông Nhất còn đem đến triển lãm một tác phẩm mai có dáng độc trị giá hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Doãn Công).

"Cây mai này đã trên 100 năm tuổi là giống mai hương 5 cánh, khi nở hoa tỏa hương rất thơm. Gốc đế cây mai vững vàng, thân cây xù xì ra dáng cổ thụ, các chi cành tỏa đều nên nhiều người thích. Hiện nhiều người ra giá để mua nhưng có lẽ cái duyên của tôi với cây mai này chưa hết", ông Nhật nói.

Ngoài cây mai cổ thụ của ông Nhất, nhiều tác phẩm mai cảnh có giá trị của các nghệ nhân khác ở thị xã An Nhơn cũng được trưng bày triển lãm. Trong đó, rất nhiều cây mai tuổi đời từ vài chục năm, được hô giá bán đến 500 triệu đồng, có cây được hét giá trên 1 tỷ đồng.

Người xem trầm trồ với cây mai có gốc to xù xì (Ảnh: Doãn Công).

Một tác phẩm mai giá trị phải có dáng thế đẹp, độc đáo (Ảnh: Doãn Công).

Nghệ nhân Trần Ngọc Tuấn (ở xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) tuyển chọn 16 tác phẩm mai kiểng từ 25 - 30 năm tuổi tham gia trưng bày trong dịp này. Những cây mai của ông Tuấn có giá từ 100 - 500 triệu đồng.

Theo nghệ nhân Trần Ngọc Tuấn, những cây mai có gốc đế to, vững vàng, dáng thế đẹp và đặc biệt được trồng trên những chậu cổ thì giá trị càng cao.

Những cây mai giá trị thường được trồng vào những chậu cổ (Ảnh: Doãn Công).

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, Lễ hội mai vàng An Nhơn lần đầu tiên tổ chức là sự kiện lớn để tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh các xã, phường của địa phương.

Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu mai của thị xã An Nhơn, tạo đầu ra cũng như hỗ trợ việc mở rộng thị trường.

Không chỉ có mai vàng mà nhiều tác phẩm bonsai khác có dáng đẹp cũng được trưng bày tại lễ hội (Ảnh: Doãn Công).

Nhiều năm qua, thị xã An Nhơn được mệnh danh là "thủ phủ mai vàng miền Trung". Hiện tại An Nhơn có khoảng hơn 10.000 hộ trồng mai cảnh. Dịp Tết Nguyên đán năm 2022, số tiền bán mai của thị xã An Nhơn khoảng 128 tỷ đồng.