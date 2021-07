Xót xa cảnh người phụ nữ bế tắc gánh gia đình bệnh tật trên đôi vai gầy

Bốn nhân khẩu gia đình chị Võ Thị Xuân (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre), sống trong ngôi nhà tuềnh toàng gần như không có đồ đạc gì đáng giá nổi vài trăm nghìn đồng.

Chồng chị Xuân là anh Lê Hoàng Ân (39 tuổi), bị bệnh cột sống và ung thư gan. Năm 2018, anh Ân đi mổ ở TP HCM, tuy nhiên ra viện không lâu thì bệnh lại tái phát. Nay bụng anh chướng lên như có một cái rổ úp dưới ngực. Đáng ra là lao động chính thì nay anh chỉ nằm im trên giường và phải có người chăm sóc.

Mẹ chồng chị Xuân là bà Lê Thị Hỏi năm nay đã 78 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, lại thêm già cả nên sức khỏe cũng không tốt, lẫn trước quên sau.

Đau lòng hơn, con trai chị Xuân là cháu Lê Chí Thành năm nay mới 3 tuổi nhưng đã bị suy thận nặng. Ở tuổi đáng ra phải chạy nhảy vui chơi thì Thành lại suốt ngày im thin thít, sức khỏe yếu nên gương mặt em lúc nào cũng nhợt nhạt, buồn rầu.

Đôi vai gầy gánh một người già với 2 người bệnh, chị Xuân gần như kiệt sức. Nhà không có ruộng vườn, cũng chẳng có nghề nghiệp, hằng ngày chị Xuân làm việc quần quật. Người dân trong vùng ai thuê làm gì chị làm nấy, chắt chiu từng cắc bạc lẻ kiếm cái ăn hàng ngày mà vẫn thiếu trước hụt sau.

Số phận nghiệt ngã như muốn đẩy gia đình khốn khổ đến tận bước đường cùng, đầu năm nay lúc đi làm chị lại bị tai nạn giao thông dẫn đến hỏng 2 tai, vỡ xương hàm. Đã gần nửa năm nhưng sức khỏe chị vẫn chưa hồi phục, dù có gắn thiết bị hỗ trợ nhưng việc nói và nghe của chị cũng rất khó khăn.

Không nghề nghiệp, ốm yếu bệnh tật, nhưng chị Xuân bây giờ vẫn là lao động duy nhất trong nhà. Dù bằng cách nào thì ngày ngày chị cũng phải tìm ra mấy chục nghìn đồng để lo tiền cơm cho 4 miệng ăn.

Người phụ nữ khắc khổ tâm sự, "ngày xưa còn sức khỏe mọi người có việc còn thuê làm, giờ em như thế này nên không ai thuê. Chữa bệnh cho chồng, cho con mấy năm qua tiêu tốn hàng trăm triệu đồng rồi. Bán hết đồ trong nhà, giờ vay nóng, vay nguội cũng ngót 200 triệu đồng. Tháng nào cũng phải trả lãi 2 triệu đồng mà không làm ra được đồng nào cả, vay chỗ này đập chỗ kia. Tiền ăn hàng ngày cũng không có, lắm lúc có người mang cho ký gạo để cầm cự qua ngày", vừa nói chưa dứt câu thì chị Xuân đã ôm đứa con vào lòng khóc nức nở.

Trong căn nhà chị Xuân, bây giờ rặt những tiếng thở dài ngao ngán và những tiếng khóc nghẹn ngào, những tiếng rên la đau đớn nghe não nề.

Ông Nguyễn Thiện Hòa - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Ba Tri cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Xuân thuộc nhóm khó khăn nhất ở địa phương, cuộc sống vô cùng bế tắc.

Thay mặt địa phương, ông Hòa mong muốn thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ gia đình chị Xuân vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

