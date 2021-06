Xót xa cảnh hai đứa trẻ mồ côi, bơ vơ khát thèm một hộp sữa

Những cơn mưa trắng trời của tháng sáu đổ xuống đất Bạc Liêu, khiến căn nhà cấp 4 của gia đình chị Ngô Thùy Trang (ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), rung lên bần bật. Căn nhà như đang cố gồng mình để chống chọi từng trận mưa. Trong ngôi nhà, người phụ nữ khốn khổ ôm hai đứa con thơ vào lòng, 3 mẹ con chị đang phải đối mặt với những tháng ngày vô cùng khó khăn.

Mới 23 tuổi, chị Trang đã trở thành góa phụ, hai đứa con thơ mồ côi cha. Ôm con ngồi giữa nhà, trước bàn thờ chồng, đôi mắt chị rũ rượi, thất thần nhìn về mộ phần người chồng xấu số, khiến chúng tôi cũng thấy lạnh người khi nghĩ đến viễn cảnh 2 đứa trẻ mồ côi. Đứa con gái lớn 4 tuổi và bé trai vừa chào đời được vài tháng còn chưa rõ mặt cha chẳng biết tương lai của chúng sẽ sống ra sao. Từ hộp sữa, miếng ăn, áo mặc chúng cũng thiệt thòi từ nhỏ.

Hơn một tháng trước, sự ra đi đột ngột của anh Mai Quốc Chí (31 tuổi), khiến 3 mẹ con chị Trang hẫng hụt, bơ vơ. Hôm đó, trưa ngày 14/4, sau khi đi làm thợ hồ về, thấy trong nhà không còn thức ăn, vợ anh Chí thì mới sinh con hơn tháng đang cần bồi dưỡng thêm để có sữa cho con.

Thương vợ, thương con, Anh Chí ra ao cách nhà khoảng 50 m để kiếm vài con cá làm thức ăn cho vợ con. Ở trong nhà hồi lâu không thấy anh Chí về, mọi người chạy đi tìm thì phát hiện anh ngã dưới ao. Khi đưa anh đến bệnh viện, các bác sĩ lắc đầu, tất cả đã quá muộn...

Người thân anh Chí kể lại, hôm làm đám tang cho anh, trong nhà không còn một đồng, gia đình phải vạy mượn tiền, ngay cả chiếc quan tài cũng không đủ tiền mua. Căn nhà nhỏ đến mức gia đình phải tháo cả vách trước ra mới để vừa chiếc quan tài vào trong.

Mấy ngày làm đám tang trời mưa như trút, nước tạt vào giữa nhà ướt cả áo quan của người đàn ông bạc mệnh. Người thân đến viếng anh Chí lần cuối, nhìn hai đứa con thơ, đứa gái lớn vịn áo quan cha ngơ ngác, còn đứa út chỉ mới đầy tháng đội tang cha mà ai cũng đau lòng.

Anh Chí là lao động chính trong nhà. Một mình anh làm nuôi cả gia đình với 4 nhân khẩu bằng số tiền ít ỏi từ công việc làm thuê. Ai mướn gì làm đó, hôm nào anh có việc như làm hồ, vác lúa, nhổ cỏ… thì được khoảng 150.000 đồng, chỉ tạm lo được bữa cơm qua ngày.

Lúc còn mang thai đứa con trai út, thương chồng, thỉnh thoảng trong xóm ai thuê gì chị Trang cũng làm để chia sẻ khó khăn với chồng và có thêm thu nhập, dành dụm tiền phòng khi sinh con.

Giờ chồng mất, không còn nguồn thu nhập, còn đó hai đứa con thơ chưa biết gì, chị Trang lại không nghề nghiệp, cảnh thiếu ăn, khát sữa hiện hữu ngay trước mắt 3 mẹ con.

Ngồi ôm con vào lòng, nhìn lên di ảnh chồng với khói nhang còn nghi ngút, chị Trang nói trong nấc nghẹn: "Giờ trước mắt em chỉ mong có sức khỏe để vượt qua nỗi đau này, rồi tới đâu hay tới đó, chứ không biết làm gì hơn nữa".

Ông Mai Văn Nhịn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Châu Hưng A, cho biết lúc còn sống, anh Chí siêng năng, thương yêu gia đình, chân thành với mọi người xung quanh. Anh Chí mất khi còn quá trẻ, đó không chỉ là nỗi đau quá lớn của vợ anh mà còn để lại một tương lai mịt mờ của hai con thơ phía trước. "Chúng tôi cùng mong muốn cộng đồng sẻ chia để vợ con anh Chí vơi bớt phần nào nỗi khó khăn", ông Nhịn bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4141: Chị Ngô Thùy Trang

Địa chỉ: Ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0839.922616 (ông Nhịn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Châu Hưng A)

