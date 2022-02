Xót xa cảnh bé gái 4 tuổi oằn mình chịu đựng nhiều khối u lớn trên lưng

Đi qua khoảng sân hẹp trơn trượt đầy rêu mốc của gia đình người phụ nữ dân tộc Cờ Lao, Giàng Thị Khoải (25 tuổi), chúng tôi bước vào bên trong nhà căn nhà trống hoác, không có tài sản gì ngoài 2 chiếc giường cũ ọp ẹp, một bộ bàn ghế đã hư hỏng và một căn bếp tạm bợ lạnh ngắt với vài cái xoong nhôm méo mó, cáu bẩn…, tất cả nói lên sự khó khăn thiếu thốn đến bần cùng của gia chủ.

Nhưng, chưa hết những gì được thấy ngay sau đó, khiến trong tôi dâng lên biết bao nỗi niềm cảm xúc từ sửng sốt, bàng hoàng cho đến xót thương và không khỏi lo lắng: Đứng nép ở góc nhà, run rẩy trong cái rét chưa đến 10 độ C là một bé gái chừng 4 tuổi, gương mặt khá xinh xắn với đôi chân trần đỏ ửng, những ngón chân to dị thường xòe ra như cái quạt.

Khi em quay lưng lại, từ từ kéo áo lên, phải dụi mắt vài lần chúng tôi mới tin đây là sự thật đau đớn mà bé gái chưa đầy 4 tuổi này đang phải gánh chịu: Một vết mổ như con rết khổng lồ kéo dài từ vai trái, vắt qua sườn phải cho đến ngang hông trái của bé. Ba đến bốn khối u to như quả bưởi chèn ép khiến cột sống của bé biến dạng cong vẹo như chữ S, một vài khối u nhỏ nằm rải rác khắp lưng đang ngày một lớn, không ngừng đe dọa tính mạng cô bé tội nghiệp.

Ôm con vào lòng, Khoải thổn thức: "Các khối u trên lưng lớn lên, bàn chân của cháu cũng biến dạng theo. Chân cháu như thể, mỗi khi đi lại cháu hay kêu đau buốt. Thời gian gần đây em thường xuyên phải cõng cháu. Cũng muốn cho con đi bệnh viện, nhưng nhà em khó khăn quá không tìm đâu ra tiền. Nhiều lúc con bé khóc nhiều quá, em phải cho con uống thuốc ngủ để con quên đi đau đớn… ", nói rồi người mẹ nghèo khó đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt.

Khoải kể, em sinh ra trong một bản nghèo khó ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang xa xôi. Cô gái dân tộc Cờ Lao sớm mồ côi mẹ này phải bươn trải khắp nơi kiếm sống, từ về Hà Nội cho đến lên Bắc Giang rửa bát thuê… Năm 2017, tình cờ Khoải gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng với anh Lãnh Văn Tuấn (26 tuổi, trú ở xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Gia đình Tuấn cũng rất éo le. Tuổi xuân trôi qua trong sự cô đơn, năm 40 tuổi bà Lãnh Thị Thơm, sinh năm 1956 (mẹ ruột của Tuấn) đánh liều đi "kiếm" đứa con của riêng mình, với hy vọng có chỗ nương tựa khi về già. Tuấn ra đời trong niềm vui khôn tả của người phụ nữ lỡ thì. Dù cố gắng làm lụng, nhưng bà Thơm cũng không đủ sức để cho con theo học hết phổ thông, Tuấn nghỉ học đi làm giúp mẹ trang trải cuộc sống.

Lấy vợ sớm, Tuấn xin làm công nhân ở một khu công nghiệp ở gần nhà, còn Khoải ở nhà chăm lo mấy sào ruộng và phụng dưỡng mẹ chồng vốn sức khỏe không được tốt. Cuộc sống dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng gia đình nhỏ này vỡ òa hạnh phúc khi Khoải sinh đứa con đầu lòng, Lãnh Tường Vy (năm 2018).

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang", ngay khi sinh ra trên lưng bé Tường Vy đã xuất hiện nhiều khối u nhỏ, lúc đầu như hạt đậu, rồi cứ ngày một lớn dần khiến bé luôn quấy khóc. Ôm con đi bệnh viện địa phương, bác sĩ khuyên Khoải sớm đưa bé lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng vì không có tiền nên vợ chồng Khoải lặng lẽ ôm con về nhà.

Khi bé Tường Vy hơn 1 tuổi, những khối u bất ngờ lớn rất nhanh, khiến cột sống bé biến dạng cong vẹo, 2 bàn chân cũng bị biến dạng theo. Vay mượn khắp nơi đôi vợ chồng nghèo đưa con xuống Hà Nội.

Ở Hà Nội, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm Tường Vy được xác định mắc bệnh u bạch huyết. Ngay sau đó, Tường Vy đã phải trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp lấy ra một khối u lớn nặng đến 4 kg đang chèn ép gan, thận, phổi của bé... Khi cho con tạm xuất viện các bác sĩ căn dặn, bé phải được tái khám thường xuyên, bởi nếu các khối u tái phát cần phải phẫu thuật ngay.

Chưa cho con tái khám được lần nào thì dịch Covid-19 liên tục bùng phát, Tuấn bị mất việc, Khoải lại đang mang thai đứa con thứ 2. Cuộc sống của gia đình vốn đã quá khó khăn này, càng thêm chật vật. Chính vì vậy, mà khi thấy những khối u ở lưng bé Tường Vy ngày một lớn, lòng như lửa đốt nhưng Khoải cũng không biết tìm đâu được tiền để đưa con đi bệnh viện.

"Khối u ngày càng lớn, con bé đau lắm. Con khóc, mà ruột gan em quặn lại. Nhưng vợ chồng em thực sự túng quẫn rồi. Tiền mổ cho cháu lần trước vợ chồng em giờ vẫn chưa trả nổi, giờ em không vay được ở đâu nữa!... Em biết cứ để con ở nhà như thế này là có tội với con, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào!... ", Khoải bật khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Thân Văn Tích, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Động cho biết: "Gia đình Giàng Thị Khoải thực sự rất bi đát. Cháu bé mắc bệnh từ lúc sinh ra phải chữa trị rất tốn kém, dịch Covid-19 khiến bố mẹ cũng không đi làm được, nhà 5 con người chỉ trông vào mấy sào ruộng rất khó khăn. Bệnh của cháu Tường Vy đã rất nặng để lâu sợ sẽ nguy hiểm, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, giúp cháu được tới viện điều trị, được sống như những đứa trẻ bình thường khác".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1: Mã số 4381:

Giàng Thị Khoải

Địa chỉ: Thôn Biển Giữa, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0374776934

