Vợ chồng ngư dân nghèo cầu xin cứu giúp bé trai 6 tuổi

Anh Võ Văn Nhì (SN 1976) và chị Nguyễn Thị Cà La (SN 1983) đều sinh ra trong gia đình đông anh em, không đất đai canh tác, làm nghề chài lưới trên sông. Nhà nghèo, mãi đến năm 33 tuổi anh Nhì mới dám cưới vợ. Khi đó, chị Cà La cũng đã 26 tuổi.

Sau khi cưới nhau, vợ chồng anh Nhì tiếp tục theo nghề chài lưới. Tài sản lớn nhất của vợ chồng anh là chiếc ghe 1,5 tấn dài chừng 4m, có một tum nhỏ cuối ghe để che nắng che mưa.

Trên chiếc ghe ấy, vợ chồng anh Nhì rong ruổi khắp các con sông lớn nhỏ ở Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh… Công việc thường xuyên của Nhì là đặt dớn ven sông, sáng sớm đi thu cá ở các dớn, sau đó chạy ghe đến các chợ rồi bày cá ra ven đường để bán. Đến tối, cả nhà ngủ trên ghe neo cạnh bờ sông.

Anh Nhì cho biết: "Ngày xưa nhiều tôm cá, bắt 1 buổi là đủ ăn, bán đủ tiền để tiêu. Giờ mình phải đi nhiều hơn, xa hơn, có chuyến đi cả nửa tháng mới về nhà thăm ông bà".

Cuộc đời thương hồ của vợ chồng anh Nhì kéo dài hơn 10 năm, sinh được 2 mặt con là bé Võ Thành Được (SN 2010) và Võ Thanh Vàng (SN 2017). Đến hè năm 2022, vợ chồng anh Nhì quyết định lên bờ cất nhà cho con ở.

"Đêm đó mưa gió to lắm, đang ngủ thì ghe nhà em bị thổi trôi ra giữa sông, tròng trành muốn lật. Ghe lật thì 2 vợ chồng còn có cơ hội sống chứ 2 đứa nhỏ thì trời cứu. Cả nhà thay nhau múc nước trong ghe, cố kìm cho ghe khỏi lật suốt đêm mới may mắn thoát chết", anh Nhì kể.

Sau sự cố đó, anh Nhì về xin cha cho cất cái nhà lá nhỏ bên hiên nhà của ông bà cho 2 đứa con ở. Không ngờ chỉ mới đi học được vài tháng thì bé Vàng phát bệnh hiểm nghèo.

Chị Cà La cho hay: "Ban đầu cổ trái của con nổi một mụt hạch to bằng đầu ngón tay út. Nhà em đưa bé đi khám thì các bác sĩ nói hạch hiền nên vợ chồng em chủ quan, đưa bé về nhà đắp thuốc. Đắp thuốc cả nửa tháng không hết, cái mụt to ra bằng đầu ngón tay cái".

Đến khi bé Vàng than đau chân, đứng không nổi, người tím tái thì vợ chồng Nhì không còn bình tĩnh, vội vàng đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để khám.

Kết quả sinh thiết cho thấy, Vàng bị Lympho Hodgkin (một dạng ung thư ác tính). Lúc này, khối u trên cổ Vàng phình to rất nhanh, che hết cả phần cổ và vai trái, hai chân liệt hẳn, không thể đứng dậy. Các bác sĩ chỉ định chuyển sang bệnh viện ung bướu hóa trị gấp.

Chị Cà La kể: "Lúc đó mình sợ lắm. Mà tiền tiết kiệm hơn 30 triệu đồng đã tiêu hết, em phải hối chồng về quê mượn tiền chuyển con qua ung bướu hóa trị ngay".

2 toa hóa trị đầu, bé Vàng bị tác dụng phụ nặng nề, hành sốt liên tục. Vợ chồng anh Nhì thay phiên nhau thức 24/24 để lau mát cho con nhưng bé vẫn bị sốt cao đến 40 độ, co giật 3 lần. Những lúc như thế, chị Cà La phải ôm chặt con, anh Nhì chèn tay vào miệng cho Vàng cắn để bé không cắn lưỡi.

"Hai tháng đó, có đợt vợ chồng em thay nhau thức suốt 6 đêm liền. Con nằm liệt, ngủ li bì, khi thì co giật đùng đùng. Em sợ lắm, sợ con đi bất cứ lúc nào…", chị Cà La khóc nghẹn ngào.

May mắn qua 2 toa đầu là khối u xẹp hẳn, thêm mấy toa nữa thì sức khỏe của Vàng hồi phục dần, đi đứng được.

Thấy con bình phục tốt, anh Nhì chạy khắp nơi vay mượn gần 100 triệu đồng để chữa trị cho con, hoàn thành phác đồ hóa trị. Đến tháng 9, Vàng được chuyển sang xạ trị.

Nhìn phiếu hẹn xạ trị, anh Nhì thở dài: "Nhờ có cơm từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ mà con em vượt qua được hành trình hóa trị. Nhà em cũng đã vay mượn hết người quen rồi, giờ không biết tìm ai để vay tiền cho con xạ trị nữa".

Ông Trương Văn Nghiệp, Trưởng ấp Tích Quới (xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: "Hiện nhà anh Nhì là khó khăn nhất ấp. Nhà này vốn là hộ nghèo, mới thoát nghèo thì con phát bệnh nặng, điều trị lâu dài tốn kém mà còn không làm ăn gì được".

Theo ông Nghiệp, các đoàn thể địa phương đã quyên góp giúp anh Nhì, có đoàn từ thiện nào đến xã hỗ trợ cũng giới thiệu về giúp cho gia đình này. Tuy nhiên, phần quà thường chỉ là gạo, nước mắm, dầu ăn, mì tôm… Nếu có tiền thì cũng chỉ 200-300 ngàn đồng chứ không có nhiều.

Chị Cà La bị cường giáp nhiều năm nay, đã được chỉ định phẫu thuật từ cuối năm 2020. Vì gia đình khó khăn quá, chị uống thuốc cầm chừng chứ chưa phẫu thuật. Đến khi bé Vàng phát bệnh, Cà La dừng luôn việc uống thuốc định kỳ để dành tiền chữa bệnh cho con.

Chị Cà La rưng rưng nước mắt khẩn cầu: "Giờ vợ chồng em chỉ còn biết van cầu mọi người giúp đỡ chứ không biết làm sao có tiền để cho con xạ trị. Ai cho em vay mượn cũng được, khi nào con hết bệnh vợ chồng em đi làm kiếm tiền trả lại. Chứ bây giờ đưa con về thì làm sao con sống nổi!".

"Bệnh này điều trị tốn kém, địa phương cũng không lo được. Nếu các nhà hảo tâm có lòng, có khả năng giúp đỡ cho gia đình anh Nhì thì địa phương xin chân thành cảm ơn", ông Trương Văn Nghiệp, Trưởng ấp Tích Quới, đề nghị.

