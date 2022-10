Ước nguyện của người đàn ông mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối

Anh Võ Chí Phương (34 tuổi, ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ, những ngày qua, cơ thể anh đang héo mòn bởi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối hành hạ.

Hơn 3 năm nay, chạy thận là con đường sống duy nhất của người đàn ông này.

Anh Phương và chị Nguyễn Thị Thiên Kiều (29 tuổi) lấy nhau, sinh được con trai duy nhất là Võ Chí Thanh (năm nay 9 tuổi, học lớp 3). Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng anh phải đến Bình Dương để làm thuê. Khi có dịch, cặp vợ chồng này lại quay về quê nhà trong cảnh thất nghiệp.

Căn bệnh suy thận khiến anh Phương không còn làm được việc nặng nhọc. Để vợ con bớt cơ cực, anh sắm chiếc thùng để đựng đá bào, xúc xích đi bán hàng dạo.

"Ngày nào khỏe thì em đi bán. Bữa bán được thì kiếm hơn 100.000 đồng, bữa bán ít thì được vài chục nghìn", anh Phương chia sẻ.

Giờ mỗi tuần anh Phương phải chạy thận 3 ngày để duy trì sự sống. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng người đàn ông này chia sẻ vẫn phải lo đến các khoản phí khác như tiền xe đi lại, ăn uống, thuốc men...

Kể về cuộc sống gia đình, chị Kiều rơi nước mắt. Chị bảo nhiều lúc muốn giúp chồng bớt cực nhưng thời điểm này chưa thể làm được vì gặp khó khăn khi xin việc sau dịch Covid-19.

Do còn quá nhỏ để hiểu nỗi lo của mẹ, căn bệnh nguy hiểm của người cha, ngồi bên cạnh chiếc võng cũ nhàu, cháu Võ Chí Thanh (con chị Kiều) hào hứng kể rất thích đi học. Bé trai hồn nhiên: "Nếu cha mẹ có bảo cháu nghỉ học cháu sẽ khóc đến khi nào cho đi học mới thôi. Cháu muốn học để sau này làm bác sĩ cứu người, muốn chữa bệnh cho cha được khỏe lại".

Nghe con trai nói vậy, chị Kiều bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài xuống gương mặt khắc khổ. Người chồng lúc đó chỉ biết thở dài.

Anh Phương cho biết, để kéo dài sự sống, bác sĩ nói anh cần phải thay thận. Hiện có người thân muốn cho anh thận nhưng gia đình không đáp ứng được về chi phí.

"Nếu có điều kiện thay thận, em có thể sống nhiều năm nữa để lo cho vợ con được tốt hơn. Mong muốn của em là lo cho con học đến nơi đến chốn, nhưng điều này khó lắm...", anh Phương ngậm ngùi nói.

Nói về cuộc sống của gia đình anh Phương, ông Mai Văn Nhịn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Châu Hưng A gửi gắm: "Niềm hy vọng của đôi vợ chồng trẻ, ước muốn của đứa con hiếu thảo rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm".

Mọi đóng góp hảo tâm giúp đỡ mã số 4642 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thiên Kiều

Địa chỉ: Ấp Thông Lưu A, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 0329 285178 (anh Phương, chồng chị Kiều) hoặc: 0839 922616 (ông Nhịn, Chủ tịch Chữ thập đỏ xã Châu Hưng A)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4642)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269