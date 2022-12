Trường mầm non Làng Cò từng bị cháy rụi... tưng bừng trong ngày khánh thành

Trường mầm non Làng Cò cháy rụi… đến diện mạo mới khang trang, sạch sẽ

Xuất phát từ TP Yên Bái lúc 5h sáng, khi trời còn tờ mờ sương với cái lạnh cắt da, cắt thịt của vùng cao, chúng tôi đến với trường mầm non Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ngôi trường này cách đây 7 tháng đã bị cháy rụi và được Báo điện tử Dân trí đưa tin qua bài viết "Trường mầm non đặc biệt khó khăn cháy rụi, toàn bộ học sinh phải đi học nhờ" .

Điểm trường Làng Cò bị cháy rụi do chập điện hồi cuối tháng 4/2022

Toàn bộ ngôi trường đều bị cháy khiến các cháu học sinh phải đi học nhờ.

Ngôi trường giờ được xây dựng khang trang

Do chập điện, ngôi trường đã bị cháy rụi hoàn toàn khiến 65 em học sinh phải tìm chỗ đi học nhờ. Do địa bàn ở vùng cao, lại tách biệt khá xa so với các điểm trường lẻ và điểm trường trung tâm xã Nậm Mười nên toàn bộ con em người dân tộc Dao nơi đây rất hoang mang khi không có trường, lớp để học.

Biết được thông tin ngôi trường đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ, anh Chu Xuân Cảnh và các thành viên đại diện những người yêu lan và Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tam Chúc đã chung tay góp sức cùng nhà trường và chính quyền địa phương xây dựng công trình với vốn đầu tư hơn 1 tỉ đồng.

Sau 7 tháng, ngôi trường được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Ngôi trường được xây dựng hơn 200 mét vuông

Sau 7 tháng chờ đợi, ngôi trường được đưa vào sử dụng trong niềm vui hân hoan của thầy cô và bà con dân bản. Với người đồng bào dân tộc Dao nơi đây, hôm nay là một ngày hội lớn, ngày hội vui chung của toàn dân nên từ sáng sớm, nhà nhà đã í ới gọi nhau dậy, cùng khoác lên mình bộ trang phục dân tộc đẹp nhất để có mặt ở trường. Gương mặt ai cũng rạng rỡ khi ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang.

Xúc động khi có mặt ở đây, ông Vương Văn Bằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết: "Chúng tôi biết ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ, cô và trò điểm trường Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có được ngôi trường sạch đẹp, khang trang như thế này. Ở nơi đây, chỉ cách đây mấy tháng thôi, vẫn còn là một đống đổ nát, thì nay khi mọi người có mặt được ngắm nhìn công trình đẹp và ấm áp thế này, thật sự rất mãn nguyện. Tấm lòng của các vị dành cho đồng bào nơi đây, chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn".

Ông Vương Văn Bằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết: "Chúng tôi biết ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ, cô và trò điểm trường Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có được ngôi trường sạch đẹp, khang trang như thế này".

Ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái chia sẻ, sự học là mãi mãi và vô cùng thiêng liêng, đặc biệt sự học đấy đã và đang được ươm mầm ở vùng đất khó khăn và cách trở, đó là điểm trường Làng Cò, xã Nậm Mười thì càng đáng nhớ hơn. Các vị khách đã vượt quãng đường rất gian nan từ Hà Nội về với trường và mang lại cho cô trò nơi đây món quà vô giá...

Về phía huyện Văn Chấn, ông Hoàng Việt - Phó bí thư thường trực huyện ủy; ông Đinh Văn Trường - Phó chủ tịch UBND huyện cùng nhiều ông bà có mặt rất xúc động và gửi lời cám ơn đến đơn vị tài trợ đã không quản ngại quãng đường xa xôi mang tấm lòng đến với bà con dân bản.

Ngày khánh thành ngôi trường trở thành ngày hội lớn với bà con người dân tộc Dao nơi đây.

Ai cũng háo hức chờ mong ngày ngôi trường được đưa vào sử dụng.

Theo đó, công trình được xây dựng với tổng diện tích 204m2 gồm 2 lớp học mầm non, 1 nhà công vụ, 1 nhà kho, 1 bếp, 1 công trình vệ sinh và khoảng sân rộng 400 mét vuông, hè 27 mét vuông với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Trong đó nhà tài trợ đóng góp 869.500.000 đồng; xã thôn 122.500.000 đồng và nhà trường góp 34.480.000 đồng.

Tình yêu của bạn đọc Báo Dân trí để lại nơi đây

Đã nhiều lần lên với cô trò nơi đây, nhưng ngày hôm nay với anh Chu Xuân Cảnh cùng nhiều anh chị là thành viên đại diện những người yêu lan và Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tam Chúc vẫn không khỏi xốn xang, phấn khởi. Những em bé người dân tộc Dao má ửng hồng vì nẻ, ngước đôi mắt long lanh nhìn các cô chú như một lời cảm ơn sâu sắc. Những ông bố, bà mẹ đứng kín ngoài cửa kính nhìn vào trong lớp học của các con, trong lòng không giấu được niềm vui hân hoan.

Anh Cảnh chia sẻ: "Biết được thông tin về điểm trường Làng Cò bị cháy với chúng tôi cũng là điều bất ngờ và cũng có thể coi là cái duyên. Tôi có đọc bài báo trên Dân trí đăng tải và được bạn bè của tôi tag trên facebook nữa… Đó là cơ duyên mà chúng tôi đến với nơi đây.

Hôm nay được chứng kiến bà con đến trường rất đông thế này, dường như cái lạnh của miền sơn cước không còn nữa. Ở đây chỉ có tình yêu, sự sẻ chia với nhau mà thôi. Chúng tôi hi vọng ngôi trường mới sẽ giúp cô và trò có chất lượng học tốt hơn nữa…"

Quãng đường đến điểm trường phải đi qua con suối và rất nhiều xe không đi được, bị tắc lại nơi đây.

Các xe cố gắng di chuyển lên rồi lại bị kéo tụt lại

Về phía Báo điện tử Dân trí, dịp này cũng trao tặng nhà trường số tiền 65.983.236 đồng để hoàn thiện một số hạng mục: Xây dựng các hạng mục phụ trợ của nhà trường với số tiền 21.383.236 đồng; mua 3 tivi sang sum và trao học bổng đến 58 học sinh của nhà trường.

Đón nhận tấm lòng của các nhà tài trợ, cô giáo Lò Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cơ quan, đoàn thể đã tặng cho cô trò và người dân bản nơi đây một công trình đẹp và khang trang như thế này. Cô kể lại:

"Từ những ngày đầu tiên khi cô trò nhận được thông tin sẽ được các anh chị hỗ trợ, thì đã họp ngay với người dân trong bản và được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Rất xúc động khi bố mẹ các học sinh còn cắt cử nhau hàng ngày đến góp công sức của mình vào việc xây dựng. Và trong suốt nửa năm qua, câu chuyện về ngôi trường mới trở thành sự quan tâm chung của tất cả mọi người ở đây. Có nhiều hôm từ tờ mờ sáng mà tôi đã thấy nhiều phụ huynh đến đây, họ qua ngắm nhìn ngôi trường của các con xây đến đâu rồi, sau đó mới lên nương, lên rẫy. Thế mới biết, không chỉ cô trò đâu mà người dân bản ở đây, họ yêu ngôi trường này lắm".

Báo điện tử Dân trí trao tặng số tiền gần 66 triệu đồng đến trường.

Những món quà được trao tặng đến nhà trường.

58 suất học bổng được trao tặng.

Nghe những tâm sự của cô giáo Hiền, ai cũng xúc động. Mảnh đất xa xôi, phải vượt rừng, vượt suối mới đến được… nhưng chúng tôi đã ở đây, tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí đã ghi dấu và sẽ còn mãi.

Ngôi trường mới giờ đây được chính thức đi vào hoạt động.