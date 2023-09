"Tôi mong sống thêm vài năm để con không phải mồ côi khi còn quá bé bỏng"

Chị Trương Thị Hải, 47 tuổi, trú thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, đơn thân nuôi con gái Trương Thị Như Thảo (9 tuổi).

Trước đây, chị Hải làm công nhân cho một xưởng may, lương vừa đủ sống. Chị chăm chỉ, hiền lành, nhưng đường tình duyên lận đận. Nghe lời cha mẹ, chị tự túc một đứa con.

Từ ngày có con gái, dù vất vả nuôi con nhưng chị hạnh phúc khi trong nhà mẹ con có nhau. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chị Hải ngã bệnh, đến lúc phát hiện, chị đã mắc ung thư vú giai đoạn cuối, di căn sang phổi, u nang buồng trứng.

Bao nhiêu căn bệnh dồn dập đổ xuống, chị Hải đau đớn chết lặng. "Tôi từng mổ polyp tử cung, sau đó, tôi đau khắp người nhưng không dám đi khám, chỉ uống thuốc cầm chừng. Tháng 5 vừa rồi, đau không chịu đựng được, tôi đi khám, phát hiện bệnh đã giai đoạn cuối", chị Hải đau buồn chia sẻ.

Gần đây, đơn hàng của công ty giảm hẳn nên đồng lương công nhân eo hẹp, 2-3 triệu đồng/tháng, không đủ cho hai mẹ con chị xoay xở bữa ăn hàng ngày. Bệnh tật ập đến khi tiền tích cóp chẳng còn bao nhiêu.

Chị Hải kể, gia cảnh khó khăn, nhà cửa tạm bợ nên hai mẹ con chị được Nhà nước hỗ trợ xây nhà chống lũ. Chị vay thêm 30 triệu đồng để góp vào xây nhà. Đó là một khoản nợ lớn đối với chị.

Khi chị ngã bệnh, bà con hàng xóm thương giúp nhưng như "muối bỏ bể", bởi chi phí chữa bệnh nhiều.

"Trong người tôi giờ chỉ còn vài triệu đồng, không biết gắng gượng được bao lâu. Những khi đau quá, tôi muốn chết đi cho xong để dứt cơn đau này. Nhưng con gái ngồi bên thủ thỉ mong mẹ bớt đau, sống lâu với con. Tôi lại mong sống thêm được vài năm, để con không phải mồ côi khi còn quá bé bỏng", chị Hải tâm sự, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.

Trong căn nhà nóng hầm hập, chị Hải cố ngăn cơn ho dai dẳng, khiến lời chị kể liên tục đứt đoạn.

Chị Hải đã trải qua 3 đợt hóa trị, đến đợt thứ 4 phải tạm dừng vì cơ thể không phản ứng với thuốc. Phác đồ điều trị bệnh của chị có tất cả 8 đợt hóa trị, mới 3 đợt đã tiêu tốn mấy chục triệu đồng, chị sợ mình không đủ khả năng để theo tiếp.

Xưởng may cũng tạo cơ hội cho chị Hải có việc làm trang trải viện phí, nhưng cơ thể của chị ngày càng mệt mỏi, gắng gượng lắm mới đi làm được.

Ngồi cạnh mẹ, cô bé Như Thảo tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Ánh mắt khẩn cầu, bé cầm tay chúng tôi, thủ thỉ: "Nhờ cô chú cứu mẹ con với, con sợ mẹ chết đi rồi con biết sống với ai".

Ông Lê Đắc Tình, Phó Chủ tịch xã Điện Hồng, xác nhận hoàn cảnh chị Trương Thị Hải thuộc diện khó khăn tại địa phương. Chị Hải là mẹ đơn thân nuôi con gái nhỏ, nay chị lại mắc bệnh hiểm nghèo nên kinh tế càng thêm kiệt quệ. Các ban, ngành địa phương, thôn xóm quan tâm, giúp đỡ nhưng không đáng bao nhiêu, vì người ở quê đa phần làm nông, kinh tế không mấy dư dả.

Thông qua báo Dân trí, đại diện lãnh đạo xã Điện Hồng mong các mạnh thường quân, bạn đọc trợ giúp cho chị Hải vượt qua cảnh khốn khó hiện tại, có cơ hội tiếp tục chữa bệnh để còn lo cho con nhỏ.

