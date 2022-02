Tổ đình Kim Liên và quý phật tử ủng hộ 150 triệu đồng xây dựng cầu Dân trí

Ngày 27/2, tại trụ sở Chùa Diệc, TP Vinh, Thượng tọa Thích Thọ Lạc (trụ trì Chùa Diệc), đại diện cho Sơn môn Tổ đình Kim Liên tại Nghệ An và quý phật tử gần xa đã trao 150 triệu tới đại diện báo Dân trí, để cùng chung tay xây cầu cho bà con bản Quăn, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Thượng tọa Thích Thọ Lạc đại diện cho Sơn môn Tổ đình Kim Liên tại Nghệ An và quý phật tử trao 150 triệu tới đại diện báo Dân trí.

Tại lễ tiếp nhận, Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã trao 150 triệu đồng tới PV Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An. Đây là số tiền, do Tổ đình Kim Liên tại Nghệ An và quý phật tử gần xa chung tay ủng hộ để xây dựng cầu Dân trí tại bản Quăn.

Thay mặt Báo điện tử Dân trí, Nhà báo Nguyễn Duy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những tình cảm của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng Tổ đình Kim Liên tại Nghệ An và quý phật tử gần xa…

Thượng tọa Thích Thọ Lạc chia sẻ với PV Dân trí về việc ủng hộ xây cầu

Trước đó Báo điện tử Dân trí đã có bài viết: "Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu", phản ánh thực trạng người dân bản Quăn, xã Bình Chuẩn cần lắm một cây cầu để đi lại được an toàn và thuận lợi hơn. Bởi trên thực tế, bao nhiêu năm qua, người dân, học sinh nơi đây luôn phải "đánh đu" tính mạng với tử thần mỗi khi qua con suối Chon đầy hiểm nguy rình rập, nhất là mỗi khi mùa mưa lũ về.

Bản Quăn, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông cần lắm một chiếc cầu bắc qua suối khe Chon.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc chia sẻ: "Cảm ơn Báo Dân trí đã cho chúng tôi cơ hội để thực hiện việc làm có ý nghĩa này".

Chia sẻ với PV Dân trí, Thượng tọa Thích Thọ Lạc tâm niệm: "Để chia sẻ việc làm có ý nghĩa mà Báo Dân trí đang thực hiện, chúng tôi đã kêu gọi các chư tăng ni cùng các phật tử Tổ đình Kim Liên tại Nghệ An quyên góp được 150 triệu đồng, đồng hành cùng Báo Dân trí để việc xây cầu cho bà con ở bản Quăn sớm được triển khai.

Chúng tôi mong muốn để các em học sinh được thuận lợi trong việc đi học, để bà con đi lại đỡ khó khăn, bảo đảm an toàn mỗi khi mưa lũ về và đặc biệt là phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Chúng tôi rất cảm ơn Báo Dân trí đã cho chúng tôi cơ hội để thực hiện việc làm có ý nghĩa này".

Công trình cầu Dân trí tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn đã khánh thành và đưa vào sử dụng.

Trong những năm qua, riêng tại địa bàn Nghệ An, Báo điện tử Dân trí đã thực hiện xây dựng được 3 cây cầu; 6 phòng học Khuyến học và Dân trí cùng 3 phòng công vụ giáo viên.

Và hiện nay, công trình cầu Dân trí tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) được khởi công vào cuối năm 2021, đã sắp hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng.