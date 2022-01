Đồng bào vùng biên xứ Nghệ mong bạn đọc Dân trí giúp xây cầu vượt suối dữ

Những ngày trung tuần tháng 1, chúng tôi ngược núi, trở lại thăm bản Quăn, xã Bình Chuẩn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An với mong muốn tiếp tục mang những khao khát của bà con nơi đây đến với độc giả Dân trí.

Còn nhớ, gần một năm trước, Báo điện tử Dân trí đã có bài viết: "Người dân Mường Chon băng qua suối, mơ ước một cây cầu" - phản ánh thực trạng người dân bản Quăn, xã Bình Chuẩn cần lắm một cây cầu để đi lại được an toàn và thuận lợi hơn. Bởi trên thực tế, bao nhiêu năm qua, người dân, học sinh nơi đây luôn phải "đánh đu" tính mạng với tử thần mỗi khi qua con suối Chon đầy hiểm nguy rình rập, nhất là mỗi khi mùa mưa lũ về.

Tuy nhiên, do kinh phí xây dựng cầu lên đến khoảng 800 triệu đồng. Để hiện thực hóa khao khát của bà con dân bản, thêm một lần nữa, Báo điện tử Dân trí mong muốn bạn đọc cùng chung tay, chia sẻ, góp thêm công sức để một ngày không xa, bà con bản Quăn có cây cầu mới an toàn hơn để đi lại.

"Về mùa mưa lũ, các cháu học sinh dường như phải nghỉ học, bởi nước dâng cao, lũ chia cắt… Bà con hai bên suối Chon cũng không thể qua lại, giao thương bị chia cắt. Hiện nay ở dòng suối Chon chỉ có những tấm bê tông hư hỏng được bà con đặt tạm để qua lại thôi, chứ để mãi như thế này thì không biết đến khi nào bà con ta mới có cầu mà đi", ông Lương Thuyết Minh (60 tuổi), trú ở bản Quăn chia sẻ.

Cũng theo ông Minh, bản Quăn thuở khai sơn lập bản gọi là Mường Chon. Không chỉ đời sống còn nhiều khó khăn mà việc đi lại của bà con cũng đối diện với những hiểm nguy, nhất là mỗi mùa mưa lũ về.

Suối Chon rộng khoảng 20-30m, có chỗ nước sâu hơn 1m. Hằng ngày, người dân và các em học sinh ở bản Quăn băng qua suối trên những tấm bê tông cũ được ghép tạm bợ và rất nguy hiểm. Đặc biệt, vào mùa mưa thì người dân và các em học sinh nơi đây đều phải nghỉ học dài ngày, bởi nước suối dâng lên quá cao và rất nguy hiểm. Đó cũng là nỗi lo lắng và trăn trở của ông Kha Văn Pào, Bí thư Chi bộ bản Quăn.

Theo ông Vi Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn, địa phương có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều khe suối và hệ thống núi, tạo nên các vùng sinh thái khác nhau. Người dân xã Bình Chuẩn nói chung, bản Quăn nói riêng phát triển kinh tế chủ yếu khai hoang làm ruộng nước, chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế rừng.

"Bà con dân bản, các cháu học sinh, người dân nơi đây và cả địa phương rất mong bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm hỗ trợ, sớm có một cây cầu để đi lại thuận lợi vào mùa mưa lũ", ông Thanh mong muốn.

Cũng theo ông Thanh, bản Quăn có tổng diện tích tự nhiên 2.200 ha; dân số 117 hộ, 446 nhân khẩu, 51 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo. Bản có hai khu vực dân cư sinh sống, khu dân cư số 1 ở dọc theo tỉnh lộ 541 giao thông đi lại thuận lợi; khu dân cư số 2, qua suối Chon khó khăn trong việc vận chuyển nông sản đi lại, đặc biệt là việc đến trường của học sinh.

"Vừa qua chúng tôi đã khảo sát thực tế, đo được chiều dài 91m (trong đó thân cầu 46m, đắp đất 45m). Sau khi khảo sát, để làm một chiếc cầu cứng bằng bê tông, rộng khoảng 3m bắc qua khe Chon thì chi phí dự toán khoảng 800 triệu đồng. Qua Báo Dân trí, chúng tôi khẩn thiết mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung tay chia sẻ để hiện thực hóa ước mơ của bà con…", ông Thanh cho biết.

Trong khi đó, xã Bình Chuẩn là xã vùng đặc biệt khó khăn nằm ở phía Tây Nam của huyện Con Cuông nên dù rất muốn nhưng với điều kiện và khả năng của địa phương hiện tại là không thể. Để khao khát của bà con nơi đây trở thành hiện thực, rất cần sự chung tay, chia sẻ của bạn đọc Dân trí...

