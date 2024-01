Tình cảnh bế tắc của người đàn ông bị bệnh nặng nuôi cả nhà tàn tật

Mặc trên mình chiếc áo lao động đã bạc phếch, rách tả tơi, dưới cái nắng đầu chiều bỏng rát, ông Trần Văn Hưng (45 tuổi, ngụ tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đang ôm bó cỏ đến chuồng dê của nhà hàng xóm. Vì không có vốn, ông Hưng nhận chăm sóc đàn dê cho người ta.

Nhìn từ xa, người đàn ông có dáng hình thấp bé, lưng còng, ôm bó cỏ đi bước thấp bước cao. Tiến lại gần hơn, chúng tôi càng xót xa khi thấy vẻ ngoài của ông Hưng. Mái tóc bết mồ hôi, khuôn mặt méo lệch, mí mắt võng xuống, những cục bướu nhỏ nổi chi chít như đang kể về cuộc sống đau khổ, khốn khó của người đàn ông.

"Ở đây có công việc gì để làm đâu cô chú ơi. Không có tiền mua dê giống nên tôi lĩnh dê của người ta về chăm, mong khi bán được chia chút lãi lời. Mà mấy năm nay giá xuống quá, chủ người ta còn lỗ nên mình cũng chẳng được gì.

Ngày nào có người thuê leo dừa thì kiếm được thêm chút đỉnh, không thì đi dọn vườn, vét mương cho người ta. Công thấp lắm, chẳng được bao nhiêu, nhưng không làm thì không có tiền đong gạo", ông Hưng nói.

Gia đình ông Hưng có 5 nhân khẩu, trong đó có 4 người bệnh và một người đang đi học. Cha ông Hưng là ông Trần Văn Nhịn (79 tuổi), sức khỏe yếu, mắt lòa. Mẹ ông Hưng là bà Nguyễn Thị Mén (73 tuổi), bị điếc tai, lưng còng, đau yếu thường xuyên.

Chị gái của ông Hưng là bà Trần Thị Rành (50 tuổi), bị liệt một tay, què một chân, thường xuyên ốm vặt, mất sức lao động. Ông Hưng có người em trai đã bỏ đi biệt tích, để lại đứa cháu nhỏ nên gia đình cũng phải cưu mang chăm sóc hơn 10 năm nay.

Ông Hưng cho biết, ông bị bệnh bướu thần kinh đã mấy chục năm. Khi bệnh chưa nặng, ông vẫn đi làm thuê khắp nơi để lo cho gia đình.

Tuy nhiên khoảng 10 năm gần đây, bệnh ngày một nặng, hộp sọ ông bị méo lệch, khắp mặt và thân thể nổi bướu chi chít, mắt kém và sức khỏe sụt giảm rõ rệt. Không còn ai thuê làm gì, cũng không còn sức làm được gì nên ông Hưng phải về quê, quanh quẩn ở nhà.

Gia đình ông Hưng có 3 công đất ruộng, trừ một khoảnh làm nhà, chỗ còn lại trồng dừa. Nhiều năm nay giá dừa rất thấp nên thu nhập từ khu vườn "không đủ tiền mua gạo hàng ngày".

"Đã vậy cả nhà ai cũng bệnh, không có tiền mua nhiều một lúc, nên cứ 2 ngày tôi lại phải đi mua thuốc cho cả nhà một lần. Mẹ tôi sức yếu, tai điếc, nhưng đang là người khỏe mạnh thứ 2 trong nhà. Những khi tôi bận làm, bà phải nấu cơm, giặt đồ và chăm sóc cho những người còn lại", người đàn ông ngậm ngùi.

Ông Đặng Văn Bé, cán bộ ấp Tân Mỹ cho biết, gia đình ông Hưng hiện là hộ khó khăn nhất trong ấp và cũng là hộ nghèo của xã Tân Bình cần phải quan tâm. Nhà có 5 nhân khẩu nhưng thu nhập chính chỉ là từ 3 công vườn dừa, mỗi tháng hoa lợi được khoảng 1 triệu đồng. Gia đình chỉ có mình bà Rành có chế độ bảo trợ xã hội cho người tàn tật 540.000 đồng/tháng.

"Địa phương cũng quan tâm hỗ trợ, nhưng vì gia đình không còn ai lao động được nên rất khó khăn, chỉ cần một người ốm nặng đi bệnh viện thì cả nhà có thể rơi vào cùng cực. Vì vậy rất mong mạnh thường quân gần xa quan tâm, giúp đỡ cho gia đình ông Hưng có tiền chữa bệnh và đứa cháu được học hành, địa phương rất cảm ơn", ông Bé nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số mã số 5115 xin gửi về:

1. Ông Trần Văn Hưng

Địa chỉ: Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

ĐT: 0366444063

