Tiếng khóc xé lòng của anh em mồ côi cha cùng bị bại não bẩm sinh

Trên giường bệnh của khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não, bệnh viện Châm cứu Trung ương, Trần Quang Hải (10 tuổi), Trần Tường Vy, (19 tháng tuổi), hai anh em mồ côi cha đều mắc bệnh bại não bẩm sinh.

Đôi tay Hải buông thõng, nằm bất động. Hàng chục cây kim đang được bác sĩ châm vào những vị trí huyệt đạo để tìm lại cảm giác cho cậu bé.

Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng các bác sĩ, Trần Tường Vy lại khóc thét lên, oằn người giãy giụa trên tay mẹ. Ôm con vào lòng dỗ dành mà nước mắt người mẹ ứa ra.

Chị Trần Thúy Loan, (xóm 1, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), gương mặt lam lũ, khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt không giấu nổi sự đau đớn, hai hàng nước mắt người mẹ ướt nhòe vành khẩu trang, chị bảo:

"Nhìn các con mà lòng em đau thắt lại. Bố mẹ nào sinh con ra chẳng mong muốn con mình lành lặn, khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng từ khi bố các cháu không còn nữa, thì đứa con trai lớn đang học lớp 7 cứ đòi bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho 2 em. Bác sĩ bảo, bệnh của 2 đứa phải chữa trị lâu dài, những ngày tháng tới, một mình em biết phải làm sao".

Chị sinh ra, ở vùng nông thôn, 20 tuổi chị kết hôn với chàng trai cùng làng. Một năm sau ngày cưới, chị Loan đón đứa con trai đầu lòng Trần Quang Trường ( sinh năm 2008), trong niềm vui vô bờ của 2 bên nội ngoại.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tai họa bắt đầu giáng xuống gia đình nghèo khó này, khi chị thấy Hải đã hơn 7 tháng tuổi mà vẫn không biết lẫy, đôi chân thì teo quắt, cứng đờ, đôi cánh tay thẳng tuột, 2 bàn tay không cầm nắm được.

Thấy con có dấu hiệu bất thường, chị Loan vội vã đưa con lên bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán con bị bại não, tứ chi co cứng. Từ đó, suốt 3 năm trời, người mẹ ấy ôm con đi khắp các bệnh viện, từ bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện tỉnh… cho đến các trung tâm phục hồi chức năng. Chỉ cần nghe nói nơi nào có thể chữa được bệnh của con là chị Loan lại khăn gói ôm con đến.

Trong khi bệnh tình của con trai bắt đầu có những dấu hiệu thuyên giảm, bé Hải có thể từ từ duỗi được chân, 2 tay bắt đầu tập cầm nắm những vật nhẹ… Thì năm 2014, người chồng là lao động chính trong nhà bất ngờ phát hiện mắc u não ác tính. Trước tình cảnh trớ trêu, chị Loan đành phải tạm dừng việc chữa bệnh cho con trai, để tập trung cứu chồng.

Nhưng ác nghiệt thay, sau 6 năm trời chống chọi với tử thần, đến cuối năm 2020 anh đành chấp đầu hàng số phận, để lại người vợ kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần với các khoản nợ lên đến gần 300 triệu đồng sau những ngày vay mượn cứu chồng.

Ngỡ rằng những gì đã xảy ra đã là quá đủ đau đớn với chị Loan. Nhưng liên tiếp phải đối mặt với nghịch cảnh, khiến người phụ nữ khốn khó này quay cuồng trong cơn bĩ cực. Bởi, lo lắng cho tính mạng người chồng đang trong "thập tử nhất sinh" vì căn bệnh u não ác tính khi đang mang thai đứa con thứ 3 ở tuần 30 của thai kỳ, thì chị Loan bất ngờ trở dạ.

Do sinh non, nên bé Tường Vy rất yếu ớt. Nhận thấy con gái có những biểu hiện giống người anh Quang Hải, nên ngay sau khi lo hậu sự cho chồng, chị Loan lại đưa con gái lên bệnh viện Nhi trung ương thăm khám. Nhận kết quả con gái cũng mắc căn bệnh bại não thì đất dưới chân chị Loan như sụp xuống.

Từ hôm đó, người mẹ góa này như người mất hồn, chị ôm con gái đi lang thang hết trong làng, ngoài xóm rồi ra đường quốc lộ, chỉ đến khi có tiếng thét thất thanh "cô muốn chết à…" của người lái xe tải, khiến chị bừng tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Vũ Thị Vui , khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não cho biết: "Cả 2 anh em Quang Hải và Tường Vy cùng mắc chứng bại não. Hiện tại 2 bé đều có biểu hiện giống nhau, như: nhận thức chậm so với tuổi, hai chân duỗi cứng, vận động khó khăn, 2 tay cầm nắm yếu… Bệnh của 2 cháu vẫn còn hy vọng, đặc biệt là bé Tường Vy có nhiều tiến triển khá tốt, tuy nhiên gia đình phải xác định điều trị lâu dài. Nhưng ngặt một nỗi, hoàn cảnh của các cháu éo le quá!"

Là người thường xuyên vận động trợ giúp cho 2 đứa trẻ bất hạnh, chị Trương Tố Quyên - Phó Trưởng phòng Công tác xã hội ái ngại chia sẻ: "Khi biết hoàn cảnh của 2 bé mồ côi cha này, thực sự ai ai cũng thương cảm. Chúng tôi thường trò chuyện, động viên người mẹ để chị lấy lại thăng bằng sau những biến cố đau thương của gia đình. Để các cháu được chữa trị lâu dài, thực là vượt quá khả năng của chị Loan. Vậy nên, chúng tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp các cháu!...".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4090: Chị Trần Thúy Loan

Địa chỉ: Xóm 1, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

ĐT: 0377257785 (chị Loan)

Hiện bé Vy và Hải đang điều trị tại khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ Bại não, bệnh viện Châm cứu trung ương.

ĐT: 0339511784 (chị Lan, cán bộ phòng Công tác xã hội)

