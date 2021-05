Thương người phụ nữ "vỡ kế hoạch", đứa con thơ khóc tím người khát sữa

Chị Nguyễn Thị Quyến, (37 tuổi, trú ở xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang", người phụ nữ "vỡ kế hoạch", gặp biến chứng sau ca sinh mổ, suy đa tạng nghiêm trọng đang nằm thoi thóp tại Khoa hồi sức Cấp cứu (bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội).

Sau gần 1 tháng tích cực cứu chữa, hiện tính mạng chị Quyến vẫn hết sức mong manh. Các loại máy móc thiết bị y tế hiện đại nhất của bệnh viện cũng được huy động tối đa để giúp chị vượt qua lưỡi hái tử thần.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, chồng chị - anh Nguyễn Mạnh Hà, suy sụp hoàn toàn. Anh cố giữ bình tĩnh để tâm sự với chúng tôi, nhưng cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt thấm vành khẩu trang, giọng anh như nghẹn lại kể: vợ nằm viện ngót tháng trời, chỗ nào thân thiết anh đều hỏi vay tiền cả, giờ thì gia đình anh cùng đường rồi, không còn chỗ nào bấu víu nữa.

Vì không có biện pháp tránh thai, nên vợ chồng "vỡ kế hoạch", giờ chị Quyến có mệnh hệ gì thì khổ thân bốn đứa con thơ dại.

Ngước đôi mắt trũng sâu, sau nhiều ngày ở bên vợ trong bệnh viện chưa một giấc ngon lành, đôi khi anh cũng chẳng thiết đến những bữa ăn. Anh kể, ở quê hàng tháng thu nhập chính của vợ chồng và những đứa con trông cả vào số tiền lương, khoảng 5 - 6 triệu đồng từ nghề lái xe thuê của anh và ba sào ruộng.

Nhà đông con, vốn dĩ đã vất vả, cuộc sống của gia đình anh lúc nào cũng trong tình trạng giật gấu vá vai. Cả tháng trời anh mới dám bén mảng đến chợ một lần mua được cho các con vài lạng thịt. Mỗi lần thấy người cha xách theo vài lạng thịt, hay vài miếng đậu phụ thì cả nhà anh đều hiểu, hôm đó anh vừa được ông chủ trả lương, cả nhà mừng lắm. Nhưng cái nghề lái xe thuê cũng cùng cực đủ đường, ráo mồ hôi là hết tiền.

Sinh được ba đứa con, nhưng chăm con chưa được đến nơi đến chốn, để các con khổ, nhiều đêm anh cũng day dứt vì thương chúng thiếu thốn trăm bề. Do không có biện pháp tránh thai, nên vợ chồng anh "vỡ kế hoạch" đứa thứ tư. Lúc biết vợ có bầu thì thai nhi đã được ba tháng. Vợ chồng đưa nhau đi bệnh viện mấy lần, nhưng rồi không đành lòng bỏ con. Nhiều người thấy thương vợ chồng anh, họ động viên "đông con là nhiều của", nhưng của chẳng thấy đâu, còn cái nghèo, túng thiếu thì cứ bám riết.

Anh Hà động viên vợ an tâm dưỡng thai, ngoài giờ chạy xe anh lại "cày thêm" công việc bốc vác kiếm thêm dăm chục một trăm. Nhiều lúc lê bước chân về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Anh lặng lẽ vén màn nhìn ba đứa con, lòng vợi đi phần nào nỗi nhọc nhằn trong ngày.

Anh kể, có hôm đi chặt cây thuê, rồi có hôm vai khoác bình thuốc trừ sâu đi làm cho các gia đình, biết là nguy hại sức khỏe, nhưng anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác cũng bởi miếng cơm manh áo cho các con. Có lần đang phun thuốc trừ sâu thuê cho họ, anh bị cảm nắng mà ngã vật ra cánh đồng.

Những người chứng kiến câu chuyện anh tâm sự ngay bên hành lang phòng cấp cứu hồi sức, nhiều người bảo: Chỉ mong trời thương... đừng vật ngã anh, để vợ con còn đôi bờ vai nương tựa vào người đàn ông trụ cột gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, khoa Hồi sức Tích cực là người trực tiếp điều trị cho chị Quyến chia sẻ: "Tình trạng hiện tại của chị Quyến rất nặng và vẫn đang hôn mê sâu với chẩn đoán suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn".

Bác sĩ Trọng cho biết thêm, hàng ngày chị Quyến phải lọc máu và thay huyết tương, duy trì vận mạch liều cao với chi phí khá cao, trong khi cuộc chiến sinh tử giành giật lại mạng sống cho chị thì vô cùng tốn kém.

Đã từng đứng trước cửa tử, nhưng chị Quyến vẫn còn cơ hội trở về để tiếp tục nuôi hy vọng sống. Tuy nhiên cái khó của gia đình đó là không vay ai thêm được tiền nữa để tiếp tục điều trị bởi chi phí quá lớn lên đến hàng chục triệu đồng/ ngày. Vợ nằm viện, chồng cũng không đi làm gì được, lại thêm gánh nặng 4 con khiến anh Hà đứng ngồi không yên.

Theo lời tâm sự của người chồng, chị Quyến bị tai biến sản khoa đột ngột, các bác sĩ bệnh viện tuyến dưới phải cắt bỏ tử cung sau ca phẫu thuật, chị không cầm được máu, rơi vào hôn mê sâu khi chưa kịp nhìn mặt con và được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thế, không giấu được sự lo lắng tâm sự, gần một tháng chị Quyến nằm viện cấp cứu, chúng tôi cũng đi vận động bà con mỗi người một chút giúp gia đình chị Quyến. Người ủng hộ 10 nghìn, 20 nghìn, người thì năm chục ngàn... tùy tâm mọi người đóng góp nhưng không thấm vào đâu cả.

Những ngày chị Quyến nằm ở viện tại quê nhà, bà con hàng xóm tới thăm hỏi luôn. Người biếu chục trứng gà, người cho cái bánh, người mua cho cậu bé hộp sữa. Nhưng thằng bé khóc nhiều, tiếng nó ngằn ngặt lên như cố đòi bằng được mẹ về...

