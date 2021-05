Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

Giữa cái nắng oi bức của đất trời miền Tây đầu mùa hạ, trong căn nhà lụp xụp cạnh bờ sông Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), ông Nguyễn Văn Lực (64 tuổi), đôi mắt mờ dần, nhiều lúc gần như ông không nhìn rõ người, nhưng ông vẫn phải cố gắng gượng từng ngày để chăm lo em gái là bà Nguyễn Thị Lê (61 tuổi), bị tâm thần từ nhỏ.

Ông Lực tiếp chúng tôi, ông ngồi trên chiếc giường cũ, ọp ẹp đến mức chỉ cần ông nhấc mông di chuyển, chiếc giường như muốn sập xuống. Ông Lực cho biết, gia đình ông đông anh chị em nhưng hiện nay ai cũng khó khăn. Bà Lê, em gái thứ tư của ông bị tâm thần từ nhỏ. Sau khi cha mẹ không còn, bà Lê nương tựa vào ông đến giờ.

Trước đây, ông Lực có cái nghề chạy xe ôm. Mỗi ngày, nếu ông gắng sức từ sáng đến chiều cũng được hơn trăm ngàn để mua gạo, mắm muối, anh em sống đắp đổi qua ngày.

Thế rồi, tuổi già khó tránh khỏi sức khỏe yếu dần, chừng một năm qua, ông Lực bị đục thủy tinh thể ở mắt phải và rất may được chương trình từ thiện hỗ trợ mổ nên ít nhiều cũng đỡ phần nào. Nhưng hiện bên mắt trái của ông lại đang mờ dần, có dấu hiệu như mắt phải, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông cũng không biết kêu ai.

Ông Lực nói, từ ngày mổ đục thủy tinh thể, ông bỏ luôn nghề chạy xe ôm. Không việc làm, bệnh tật bắt đầu đeo bám, nhiều tháng qua, anh em ông Lực sống được chỉ nhờ vào số tiền trợ cấp 270.000 đồng/tháng của người em gái tâm thần và sự thương tình của họ hàng, bà con lối xóm thương tình, ai cho gì ăn nấy.

Thương em gái, có lúc ông Lực muốn chạy lại nghề xe ôm để kiếm vài đồng mua con cá, miếng thịt cho em. Nhưng rồi ông lại sợ, ông nói: "Hai mắt không còn bình thường như trước, tôi sợ chạy xe ra đường chở khách sẽ nguy hiểm, lỡ như mù mờ gây tai nạn thì càng khổ hơn".

Nhìn cô em gái đã 61 tuổi lơ ngơ vừa nhìn khách lạ, rồi vừa lững thững bước đi ra đường, ông Lực xót xa: "Em gái nó bị tâm thần, lúc tỉnh, lúc lơ ngơ không biết làm gì hết. Có bữa thấy vui thì ở nhà với tôi, có bữa thấy buồn lại qua nhà hàng xóm ngủ như một đứa trẻ".

"Từng tuổi này rồi có miếng ăn để sống đã khó, còn phải nhờ vào bà con, thì biết bao giờ tôi có khả năng làm được nhà. Cả đời ở nhà người khác, nay tôi ước mong có một căn nhà chắc chắn để anh em tôi mãn nguyện sống ở phần đời còn lại trong căn nhà của chính mình", ông Lực mong mỏi.

Nói về hoàn cảnh của anh em ông Nguyễn Văn Lực, bà Võ Kim Y, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh A cho biết, đây là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của địa phương. Trong khi địa phương nguồn lực hạn chế, vì thế rất mong cộng đồng cùng sẻ chia để giúp ông Lực có điều kiện nuôi em gái, cũng như thực hiện ước mơ của mình.

