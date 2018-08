Thiếu 100 triệu đồng phẫu thuật, bé 3 tuổi có nguy cơ chết vì bố mẹ không có tiền

Em bé đáng thương đó là Phạm Yến Nhi (3 tuổi) mà tôi đã có duyên gặp lại sau 2 năm kể từ lần đầu gặp. Con bị tim bẩm sinh nặng, có chỉ định phải phẫu thuật sớm bởi căn bệnh đến thời điểm này cũng đã là báo động đỏ nhưng ngặt nỗi bố mẹ không thể xoay xở được tiền để đóng cho ca mổ.

Không khỏi lo lắng cho em, bác sĩ Đào Thị Thu Hà – Khoa Tim Nhi, bệnh viện Tim Hà Nội cho hay: “Bé Yến Nhi bị thân chung động mạch type 1, tăng áp lực động mạch phổi nặng. Thân chung động mạch tức là người bình thường sẽ có 2 động mạch đi ra từ 2 thất, động mạch chủ đi ra từ thất trái và động mạch phổi đi ra từ thất phải. Nhưng của cháu chỉ có 1 động mạch duy nhất đi ra từ tim thôi vì thế gây ra tình trạng tăng áp lực động mạch phổi sớm nên phải phẫu thuật. Với ca phẫu thuật của cháu sẽ tách động mạch phổi từ thân chung ấy tạo thành động mạch phổi nhân tạo để đưa về thất phải đúng vị trí bình thường của nó. Tức là biến từ 1 thân động mạch thành 2 giống người bình thường.

Hiện tại áp lực động mạch phổi của Yến Nhi còn trong giới hạn cho phép nên còn có thể mổ được, nhưng chỉ cần 1 thời gian nữa thôi có thể em sẽ không can thiệp được nữa. Em không có van động mạch phổi nên phải dùng van nhân tạo và dùng ống nên chi phí cho cuộc mổ hết khoảng 130 triệu đồng”.

Nghe số tiền con phải đóng cho ca phẫu thuật, vợ chồng Tin như “ngã ngửa” bởi cố lắm em cũng mới chỉ đóng được hơn 7 triệu đồng vào viện. 2 năm trước, gia đình em cũng đã ở bước đường cùng khi đi chữa trị cho con trai đầu là bé Phạm Bảo Dương (nay đã 8 tuổi) bị đục thủy tinh thể bẩm sinh do mẹ bị nhiễm bệnh trong thời gian mang bầu. Bản thân Dương đã phải phẫu thuật mắt đến 6 lần tại bệnh viện Mắt TW và hiện vẫn đang tiếp tục điều trị. Cùng lúc cả 2 con phải đi viện khiến cả gia đình em như lao đao, rơi vào bế tắc không tìm được lối ra.

“Từ ngày sinh các cháu, em gần như không làm được gì ra tiền cả. Chồng em làm cả tháng được mấy đồng lại dồn cả cho 2 đứa đi viện còn thiếu chị ạ. Mấy lần trước cho con đi viện, thật lòng em đã hết hi vọng khi bác sĩ bảo là con không mổ được, may mắn lần này đến đây, các bác sĩ bảo con mổ được nhưng số tiền hơn 100 triệu đồng thì đúng là có nằm mơ em cũng không bao giờ dám nghĩ đến” – Tin ngượng ngùng tâm sự khi vẫn đang ra sức ngồi vỗ lưng cho con gái vì con lên cơn khó thở.

3 tuổi, Yến Nhi còn cơ hội cứu sống bởi tình trạng áp lực động mạch phổi còn trong khả năng kiểm soát được. Nhưng chúng tôi cũng không biết 1,2 hay trong những ngày tiếp theo em sẽ ra sao nữa khi mà số tiền đóng cho ca phẫu thuật vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thương con đến thắt ruột nhưng bản thân Tin không thể làm gì khác được. Những ngày ở bệnh viện với con, em nóng lòng như có lửa đốt bởi càng trì hoãn cuộc mổ đồng nghĩa với việc Thần chết sẽ đến càng gần để mang con đi.

Sợ hãi và hoang mang, Tin òa khóc nức nở cho dù đã cố lắm để nín nhịn. Nhìn con, em lại ngoái sang chúng tôi mà chắp tay cầu nguyện, xin mọi người hãy cứu lấy mạng sống của con khi còn cơ hội. Em bảo với chúng tôi con được sống thì dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình em cũng cam lòng, tình nguyện.

