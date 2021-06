Tập đoàn Đỉnh Vàng ủng hộ Quỹ Vắc xin hơn 1 tỉ đồng

Dân trí Tập đoàn Đỉnh Vàng, Quỹ Từ thiện Nguyễn Gia Thảo vừa bàn giao số tiền hơn 1 tỉ đồng do lãnh đạo, nhân viên trong tập đoàn đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19.

Đại diện tập đoàn Đỉnh Vàng, Quỹ Từ thiện Nguyễn Gia Thảo trao số tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin.

Theo đó, chiều 18/6, tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hải Phòng, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đỉnh Vàng đã ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Đỉnh Vàng, Quỹ Từ thiện Nguyễn Gia Thảo đóng góp 500 triệu đồng; Cán bộ công nhân viên các nhà máy giày Liên Dinh 1,2 Tam Cường và Vĩnh Bảo trực thuộc Công ty ủng hộ 138.890.000 đồng.

Công ty TNHH Sao Vàng cùng Stella Footwear Co., Ltd ủng hộ 500 triệu đồng. Cán bộ công nhân viên các nhà máy giày tại An Lão và Tiên Lãng ủng hộ 106.273.000 đồng.

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng và UBND TP Hải Phòng, về việc toàn dân chung sức đồng lòng cùng với Chính phủ đóng góp cho Quỹ Vắc xin, với mong muốn để mỗi người dân Việt Nam sẽ được tiêm vắc xin sớm nhất.

Mặc dù đời sống của cán bộ công nhân lao động còn nhiều khó khăn nhưng đều nhiệt tình hưởng ứng việc ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19.

Theo bà Nguyễn Kim Thúy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỉnh Vàng, trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng Tập đoàn vẫn cố gắng ổn định sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho gần 26 nghìn lao động.

Cũng theo bà Thúy, mặc dù đời sống của cán bộ công nhân lao động còn nhiều khó khăn nhưng hưởng ứng lời kêu gọi, cán bộ, công nhân đều nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19.

"Số tiền đóng góp của mỗi người còn khiêm tốn, nhưng đó là nguồn động viên, khích lệ, khơi dậy lòng nhân ái và là nguồn cảm hứng và góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh", bà Thúy chia sẻ.

Không chỉ kịp thời đóng góp cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19, trước đó, ngày 7/6, thông qua Chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí" do báo Dân trí phát động, đại diện Quỹ Từ thiện Nguyễn Gia Thảo và Tập đoàn Đỉnh Vàng (Hải Phòng), đã ủng hộ tuyến đầu chống dịch 500 triệu đồng.

Số tiền này sau đó đã được đại diện Ban Biên tập Báo điện tử Dân trí nhanh chóng chuyển đến ủng hộ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 - Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang vào sáng 19/6.

Bác sĩ Trịnh Xuân Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện tại Trung tâm đang điều trị 64 bệnh nhân dương tính với Covid-19, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (thứ 2 từ trái sang phải), trân trọng đón nhận số tiền 500 triệu đồng của Tập đoàn Đỉnh Vàng (Hải Phòng) và Quỹ Từ thiện Nguyễn Gia Thảo, ủng hộ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Số tiền ngay sau đó đã được nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (thứ tư từ phải qua trái), thay mặt Ban Biên tập trao tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm Hồi sức Tích cực - Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang vào sáng 19/6.

Ngoài ra, tại Chợ Nhân đạo dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Hội chữ thập đỏ TP Hải Phòng tổ chức vào ngày 16/6, Tập đoàn Đỉnh Vàng và Quỹ Từ thiện Nguyễn Gia Thảo cũng đã trao tặng 200 suất quà đến người dân trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trong hơn 20 năm qua, Tập đoàn Đỉnh Vàng - Hải Phòng, không chỉ là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất, gia công giày da, các sản phẩm từ da, trở thành đối tác với nhiều hãng nổi tiếng ở nước ngoài mà còn được nhiều người dân biết đến với các công tác từ thiện trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trước đó, tại chợ Nhân đạo do Hội chữ Thập đỏ TP Hải Phòng tổ chức ngày 16/6, đại diện Tập đoàn Đỉnh Vàng đã trao 200 suất quà.

An Nhiên