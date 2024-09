6 tấn gạo cùng 2 tấn nhu yếu phẩm đến với 2 huyện lũ lụt tỉnh Bắc Giang

Xuất phát từ 4h sáng 11/9 tại trụ sở báo Dân trí, chuyến xe chở theo nhu yếu phẩm thiết yếu đến xã Biển Động huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lúc 9h. Túi quà cứu trợ đầu tiên được trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1966, trú tại thôn Biển Dưới, xã Biển Động).

Đêm 7/9, khi đang chăm sóc người thân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, nghe tin bão lũ, ông Thắng nóng ruột vội vàng chạy xe máy về nhà. Về cách nhà 3km, ông Thắng bất ngờ bị lũ cuốn trôi dẫn tới tử vong.

Nhà báo Phạm Văn Bình, Trưởng ban chuyên trang Dân sinh, báo Dân trí thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình ông Thắng. Ngoài các nhu yếu phẩm thiết yếu, báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn trước mắt.

11h chuyến xe Dân trí đến huyện Sơn Động, Dân trí đã trao trực tiếp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động. Tại đây, báo Dân trí đã bàn giao 3 tấn gạo cùng 1 tấn nhu yếu phẩm cho UBND huyện Sơn Động.

Phóng viên Dân trí đã đến thăm hỏi 3 gia đình bị sạt lở nghiêm trọng tại khu 2, Ninh Phú, xã Tuấn Đạo phải di dời đến nơi an toàn, hiện vẫn chưa trở về nơi ở.

Đại diện gia đình bà Phạm Thị Hòa, khu 2, thôn Ninh Phú, xúc động đón nhận các phần quà thiết yếu bạn đọc Dân trí gửi tặng. "Một miếng khi đói, bằng một gói khi no, đây là những suất quà đầu tiên chúng tôi nhận được, bà con chúng tôi rất biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ", bà Hòa nói.

Tham dự buổi trao quà cứu trợ đồng bào lũ lụt, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết: "Món quà Dân trí đến với người dân 2 huyện Lục Ngạn và Sơn Động rất kịp thời. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới báo Dân trí cùng quý bạn đọc".

Các hình ảnh trong buổi tặng quà cứu trợ đầu tiên bạn đọc Dân trí ủng hộ được trao tới người dân vùng lũ huyện Sơn Động và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang:

Mọi sự ủng hộ Chương trình Nhân ái: "Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ" xin gửi về mã số 240501

