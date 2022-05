Sau tai nạn thảm khốc, bố nguy kịch, 3 con thơ ngơ ngác cầu mong phép màu

Cuối tháng 4, PV Báo Dân trí nhận được điện thoại "cầu cứu" từ một cán bộ Văn phòng UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) về một trường hợp vừa bị tai nạn lao động có hoàn cảnh rất ngặt nghèo.

Đó là hoàn cảnh anh Nguyễn Ánh Vũ (45 tuổi, thôn Cẩm Văn 2, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Qua hai tấm hình được chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Vũ) chụp gửi về quê cho thấy, hình ảnh người đàn ông nằm bất động, đang dùng máy thở, chân phải bị tháo tới khớp háng khiến ai nhìn cũng khó cầm lòng.

Suốt nửa tháng qua, từ ngày anh Vũ bị nạn, những người dân trong xóm thay phiên nhau lui tới nhà anh phụ giúp cho đàn heo, bò ăn. Còn ông bà nội đã ngoài 70 tuổi cũng phải đóng cửa nhà để qua chăm sóc 3 đứa cháu nhỏ, trong đó 2 cháu mới học lớp 2 và lớp 3.

Chị Phan Thị Huệ (48 tuổi, ở đối diện nhà anh Vũ) chia sẻ: "Hoàn cảnh vợ chồng anh Vũ bây giờ ai thấy cũng tội. Ở quê ai giúp được gì thì giúp thôi, chị em phụ nữ trong xóm cũng thay phiên nhau giúp đỡ trong lúc gia đình gặp hoạn nạn".

Trong căn nhà cấp 4, ông Nguyễn Trọng Đạt (bố ruột anh Vũ) kể lại buổi chiều định mệnh ngày 19/4. Theo ông Đạt, hôm đó, một người cháu cùng xóm nhờ anh Vũ lên rẫy chở củi về bán. Khi chiếc xe máy cày đang dừng lại ngang dốc để bốc đống củi cuối cùng thì xui rủi bị đứt phanh.

Lúc này, anh Vũ cố gắng cầm vô lăng điều khiển nhưng chiếc xe lao dốc rồi đâm vào rẫy cây keo. Phần đầu xe bị gãy đôi, vô lăng đập mạnh vào phần bụng, ngực làm anh văng xuống đất. Chưa dừng lại, phần thùng xe đang chở đầy củi cán ngang người khiến anh Vũ bị đa chấn thương, bất tỉnh tại chỗ.

Ngay lập tức, anh Vũ được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn) trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, mạch không còn. Sau khi bác sĩ cấp cứu tạm giữ lại tính mạng, anh Vũ được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định ngay trong đêm. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, phức tạp nên bác sĩ làm thủ tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.

"Lúc đó, Vũ bỏ vô lăng nhảy ra thì chắc không bị nạn như vậy rồi. Tôi nghĩ tâm lý nó sợ nếu bỏ xe lao dốc thì chiếc xe sẽ nát nên cố gắng điều khiển. Nào ngờ, xe thì vẫn nát mà người cũng nát theo", ông Đạt chua xót nói.

Theo ông Đạt, hiện tại anh Vũ bị đa chấn thương, tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Bác sĩ đang nỗ lực giành lại sự sống nhưng không biết anh có khả năng qua được hay không. Trong khi bệnh tình rất nặng mà chi phí lớn quá, cứ một ngày phải đóng 10 triệu đồng để chạy thận, đối với cuộc sống ở nông thôn thì không cáng đáng nổi.

"Lúc bị nạn mới thấy tình làng nghĩa xóm quý biết bao. Từ hôm Vũ bị nạn, nhờ bà con xóm giềng, bạn bè kêu gọi mọi người giúp đỡ, người vài chục, người vài trăm nghìn đồng. Đến nay cũng được hơn 30 triệu đồng gửi vào để lo tiền viện phí. Tội nhất là 3 đứa cháu suốt ngày ngơ ngác mong bố mẹ về", ông Đạt xúc động.

Ngồi võng ôm đứa cháu nội đang học lớp 2, bà Nguyễn Thị Duyên rưng rưng: "Gia đình chỉ cầu mong bác sĩ giữ lại mạng sống cho Vũ. "Tàn nhưng không phế", lỡ mất một chân không lao động nặng được nhưng về nhà chống nạng đi cũng phụ giúp vợ con cơm nước hay cho con heo, gà ăn. Trong nhà có bóng dáng người đàn ông thì vợ con cũng đỡ buồn tủi hơn".

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Hồng, vợ anh Vũ đang chăm sóc chồng ở khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ ngày nhập viện hôm 19/4 đến nay, chồng chị vẫn trong tình trạng hôn mê. Hiện chấn thương ở chân phải bị hoại tử nên phải tháo khớp háng. Còn thận, gan bị thương nặng đang phải chạy thận lọc máu để giữ lại mạng sống.

"Hiện tại, chồng tôi vẫn thở máy và chạy thận. Một ngày phải đóng 10 triệu đồng chạy thận. Bác sĩ giải thích do vết thương kín, máu tràn ngược vào ổ bụng làm tụ máu bầm gây suy gan, suy thận nên phải chạy thận lọc máu mới cứu được mạng sống. Mỗi ngày tôi chỉ được vào thăm chồng 5 phút để bác sĩ giải thích tình trạng sức khỏe chồng tôi diễn biến tốt hay xấu thôi", chị Hồng nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Hữu Trần Văn Thanh cho biết: "Sau khi anh Vũ bị tai nạn, UBND xã kể cả nhân dân trong thôn, trước mắt vận động các mạnh thường quân và nhân dân giúp đỡ gia đình bằng hình thức cho vay hoặc cho. Mặt trận và UBND xã cũng đã làm tờ trình gửi UBND huyện xin chủ trương hỗ trợ.

Ông Thanh cho biết thêm, chính quyền địa phương cũng đã họp xem xét chuyển hộ anh Vũ từ hộ cận nghèo sang hộ nghèo rồi gửi Phòng LĐ-TB&XH huyện xét duyệt, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình có nguồn bảo hiểm hộ nghèo vì còn điều trị lâu dài.

Ngoài ra, UBND xã xác nhận điều kiện kinh tế gia đình bệnh nhân khó khăn, lại không may bị tai nạn để gia đình gửi vào Bệnh viện Chợ Rẫy xem xét hỗ trợ phần nào kinh phí điều trị.

"Địa phương đang cố gắng hết sức nhưng chi phí hiện tại quá lớn nên gia đình không có khả năng để lo viện phí. Qua đây, địa phương rất mong quý bạn đọc báo Dân trí sẽ quan tâm giúp đỡ gia đình anh Vũ trong cơn hoạn nạn", ông Thanh chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4480:

Chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Nguyễn Ánh Vũ), hiện đang có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy. SĐT: 0356.32.32.18.

Hoặc cha ruột anh Vũ là ông Nguyễn Trọng Đạt, thôn Cẩm Văn 2, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

