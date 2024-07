"Ráng lên mình ơi, mẹ con em mất mình không được đâu…"

"Ráng lên mình ơi…"

Nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, chị Kim Thị Diệu (47 tuổi, quê Sóc Trăng) không kìm được tiếng nấc nghẹn. Tiếng gọi tha thiết của chị vang vọng trong căn phòng của khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) như xé tan bầu không khí tĩnh mịch: "Ráng lên mình ơi, em và hai con chờ mình về nhà. Ráng lên, mẹ con em mất mình không được đâu…".

Suốt hai tuần qua, chị Diệu chìm trong nước mắt. Lòng chị đau nhói khi người chồng là anh Võ Minh Tân (57 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức) nguy kịch trên giường bệnh.

Lấy đôi tay chai sạn vuốt lên mái tóc người chồng, chị Diệu kể hơn 20 năm trước, chị chân ướt chân ráo từ quê nhà Sóc Trăng lên TPHCM tìm việc làm. Vì không biết chữ, chị chỉ có thể xin làm giúp việc cho một gia đình. Thấy tính tình chị chịu khó, chủ nhà quý mến, làm mai anh Tân cho chị.

Kể từ lần giới thiệu đó, hai con người xa lạ dần tìm hiểu rồi nên duyên vợ chồng. Đến nay, họ đã có với nhau một cô con gái 19 tuổi và đứa con trai 16 tuổi.

Hằng ngày, họ thức dậy từ 3 giờ sáng, đến các cảng sông gần nhà lấy cá rồi mang ra chợ ở quận Bình Thạnh (TPHCM) bán. Mỗi ngày như thế, vợ chồng họ kiếm được khoảng 200.000-300.000 đồng. Dù cuộc sống không dư dả nhưng vợ chồng họ luôn hạnh phúc, vì được bên nhau và còn sức khỏe để đi làm lo cho con cái đến trường.

Cách đây không lâu, tai họa ập đến với gia đình nhỏ, khi cánh tay trái của anh Tân bỗng nhiên nổi mụn nước. Nghĩ rằng chỉ là dị ứng thông thường, anh tự mua thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, mụn nước không khỏi mà còn lan rộng và vỡ ra thành vết thương nghiêm trọng.

Đến ngày 23/6, sau khi đi bán cá về, cánh tay anh Tân đau nhức dữ dội. Chị Diệu vội vàng đưa anh đi một phòng khám tư kiểm tra.

"Người ta nói cánh tay chồng tôi nặng lắm, không chữa được. Qua bệnh viện ở quận 5, bác sĩ cũng nói anh ấy bị nhiều bệnh lắm, phải phẫu thuật tháo khớp cánh tay mới cứu được mạng…", chị Diệu nói.

Vì không đủ khả năng, chị Diệu chủ động xin chuyển chồng về Bệnh viện Lê Văn Thịnh gần nhà tiếp tục điều trị.

Hai con cũng xin nghỉ học để lo cho cha

Bác sĩ Trần Thị Loan, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân Võ Minh Tân nhập viện trong tình trạng khó thở, huyết áp giảm và tình trạng sốc nhiễm trùng nặng.

Sau thời gian làm các xét nghiệm song song với việc cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán người đàn ông bị sốc nhiễm trùng từ da mô mềm, do viêm mô tế bào cẳng tay và bàn tay trái. Tình trạng nhiễm trùng dẫn đến biến chứng suy đa cơ quan, bao gồm tim, thận và huyết học. Bệnh nhân cũng bị toan chuyển hóa nặng vì hội chứng Cushing, thoái hóa khớp và thiếu máu cơ tim.

Hiện tại, bệnh nhân phải lọc máu liên tục để ngăn tình trạng nhiễm trùng xâm lấn. Đồng thời bệnh nhân phải kết hợp thở máy, dùng nhiều loại thuốc kháng sinh, kháng viêm, bù toan kiềm và dùng hàng loạt các biện pháp can thiệp hỗ trợ.

"Bệnh nhân phải lọc máu liên tục, nằm viện kéo dài và sử dụng thuốc kháng sinh, viện phí có thể lên đến 200 triệu đồng. Bệnh nhân cũng không có bảo hiểm y tế ban đầu nên rất tốn kém rất nhiều, gia đình cũng đã kiệt quệ" - bác sĩ Loan nói.

Nhận thông tin từ bệnh viện, chị Diệu lo lắng không biết xoay xở ra sao để chi trả số tiền khổng lồ. Người phụ nữ tâm sự, bản thân đã phải đi vay mượn khắp nơi để kiếm hơn 100 triệu đồng cứu chồng.

Kể từ khi anh Tân nằm viện, chị Diệu phải nhờ em gái chồng hỗ trợ chăm sóc. Còn chị phải tranh thủ đi bán cá, kiếm được đồng nào hay đồng đó.

"Hai con tôi cũng đã xin nghỉ học để lo cho cha. Giờ đây, tôi chỉ mong sao chồng có thể khỏe mạnh về nhà. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này…", chị Diệu khẩn cầu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5270 xin gửi về:

1. Chị Kim Thị Diệu (vợ bệnh nhân):

Số nhà 58, đường 29, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TPHCM

Số điện thoại: 08.1233.8693

