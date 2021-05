Quặn lòng cảnh người phụ nữ chới với trong kiệt cùng nỗi đau dồn dập

Gia đình khánh kiệt, 4 người thì 3 người nằm viện

Đôi mắt sâu trũng, gương mặt phờ phạc của những đêm dài mất ngủ vì những tai ương, hoạn nạn liên tiếp đổ ập xuống gia đình, khiến bà Võ Thị Tân (46 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), tinh thần lúc nào cũng bị dày vò.

Đưa ống tay quệt ngang giọt nước mắt đang từ từ bò trên đôi gò má hốc hác, người phụ nữ khốn khổ kể, những năm trước, bà cùng chồng là ông Trần Đình Lực (49 tuổi) làm nghề thu mua trái cây dạo khắp huyện. Hai vợ chồng cùng chiếc xe máy cà tàng, len lỏi vào các thôn buôn của vùng đất đỏ bazan nắng gió để mua từng giỏ trái cây về bán kiếm chút tiền mưu sinh qua ngày.

Vợ chồng bà Tân có hai người con trai, người con đầu đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở TPHCM và một người con trai đang học lớp 10. Dù vợ chồng, ngày đêm "đầu tắt mặt tối" kiếm cái ăn nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Bù lại, vợ chồng bà luôn cảm thấy hạnh phúc khi gia đình êm ấm, con cái chăm ngoan học hành.

Thế rồi, những ngày vui ngắn chẳng tày gang, tai họa đột ngột ập đến gia đình bà vào năm 2019, ông Lực được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi và phải hóa trị lâu dài. Để giữ tính mạng cho chồng, bà Tân đã chạy vạy khắp nơi, những chỗ nào có thể vay tiền được bà đều hỏi vay.

Suốt hai năm ròng, mỗi tháng 1 - 2 lần bà đều phải đưa chồng đi Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM chữa trị. Những chuyến đi kéo dài khiến số tiền nợ ngày càng đắp dầy lên tới cả trăm triệu đồng. Trong khi bà chưa biết bấu víu vào đâu để trả nợ.

Giữa tháng 4, khi bà Tân đang ở TPHCM lo hóa trị cho chồng thì nhận được hung tin, người con trai út là cháu Trần Minh Nhân (16 tuổi) ngã xe máy bị chấn thương sọ não rất nặng. Nghe tin, người mẹ nghèo như chết lặng, rồi ráng lo cho chồng chu đáo nhất có thể, bà tất tả bắt xe khách trong đêm muộn về Đắk Lắk.

"Con tôi mới hôm nào còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh mà nay nằm mê man bất tỉnh ở giường bệnh. Tôi thật không cam lòng. Gia đình hết tai ương này đến hoạn nạn khác, thực sự quá sự chịu đựng của chúng tôi rồi", bỏ lửng câu nói, bà Tân nấc nghẹn không thốt nên lời.

Chăm con ở bệnh viện, bà Tân lại lo cho chồng nằm ở nhà một mình. Những lúc nhờ vả được anh em họ hàng trông con trai, bà lại vội vàng chạy xe máy về huyện cách bệnh viện trên 30km để chăm chồng. Thời điểm này, bà là trụ cột chính để lo cho chồng con, có lúc bà đã thấy kiệt sức nhưng bà luôn gắng gượng và không cho phép mình yếu đuối.

Tuy nhiên, trong một lần từ nhà đến bệnh viện chăm con, bà Tân không may gặp tai nạn, ngã đập mặt xuống mặt đường và bị gãy xương hàm.

Được đưa vào cấp cứu, bà Tân nức nở bảo, bà không lo tính mạng mà tự trách mình: "Tôi ân hận sao tôi lại sơ ý để mình bị tai nạn, hết chồng rồi con lại đến cả mình, giờ biết lấy ai chăm ai đây", bà nói trong nước mắt.

Người phụ nữ nghèo

Nhập viện Khoa Tai - mũi - họng, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, bà Tân được chỉ định phải mổ xương hàm. Nằm bệnh viện một mình, không người chăm sóc nhưng vừa mổ được một ngày bà lại lầm lũi qua khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện nơi con trai đang nằm để thăm con.

Chàng trai nằm trên giường bệnh nửa tỉnh nửa mê, tay chân quơ qua, quơ lại nhưng không nhận biết được người thân, thậm chí cả đi vệ sinh em cũng phải nhờ sự giúp đỡ của người khác.

Bà Tân đau xót khi chưa biết bệnh tình của người con trai tương lai sẽ ra sao và việc chữa trị bệnh ung thư cho chồng như thế nào khi gia đình bà đã quá kiệt quệ.

"Mọi nỗi đau tôi chịu được, chỉ mong chồng, con khỏe mạnh", bà Tân nghẹn ngào nói, đó là điều ước lớn nhất của bà lúc này nhưng lại lực bất tòng tâm

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh nhân Trần Minh Nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy xương đòn và đa chấn thương phần mềm.

"Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị tổn thương não nặng nên khả năng hồi phục rất chậm và sẽ để lại di chứng về nhận thức, vận động sau này. Hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn nên chúng tôi mong những nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ tạo điều kiện cho cháu và bố có điều kiện chữa trị bệnh lâu dài", bác sĩ Đồng nói.

