"Ông mất rồi, mong mọi người cứu con trai bà với"

Chúng tôi tình cờ gặp gỡ cụ bà Nguyễn Thị Bình (70 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) trong một lần tham gia thiện nguyện phát cơm cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Người phụ nữ khắc khổ, với dáng đi tập tễnh đứng chờ tới lượt rồi đến nói nhỏ với tình nguyện viên xin 2 suất cơm.

Bà thỏ thẻ "các cháu còn dư cơm nhiều không, cho bà xin 2 hộp để ông với bà dùng trưa và cả tối nay nữa". Nghe vậy, mọi người vui vẻ đưa cụ bà 2 phần cơm và không quên hỏi số phòng bệnh nơi chồng bà nằm điều trị.

Cả năm nay tại Khoa Lão Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã quen thuộc hình ảnh bà Bình miệt mài chăm chồng đau ốm triền miên. Ông Ba (73 tuổi, chồng bà Bình) bệnh tình ngày một trở nặng, ông nhiều lần nôn ra máu, cơ thể suy kiệt, đau nhức tê tái.

Ngồi cạnh giường bệnh, bà Bình kể về cuộc sống gia đình rất khó khăn, vợ chồng bà từ miền Trung vào Đắk Lắk lập nghiệp mấy chục năm nay. Chồng bà sức khỏe yếu, hai vợ chồng bao năm vẫn chưa thoát khỏi diện hộ nghèo.

Thương chồng, bà chỉ biết vét hết số tiền tích cóp, vay mượn nhiều nơi để trả viện phí cho ông. Để hạn chế mọi khoản chi tiêu, mỗi tuần bà đều ghi vào mảnh giấy nhỏ chi tiết lịch các đoàn thiện nguyện phát cơm và dành tiền lo thuốc men cho ông.

Những ngày không có ai phát cơm, bà Bình không ít lần bỏ bữa để dành tiền mua cơm, cháo cho chồng.

"Bà hay bỏ bữa lắm, chúng tôi cứ nói mãi mà bà cứ tiết kiệm từng đồng để lo hết chồng đến lo cho con. Thương bà nên mọi người trong phòng cũng mua cơm cho bà ăn", một người nhà bệnh nhân giường bên nói vọng qua khi thấy chúng tôi đang trò chuyện với bà.

Cứ hơn một tháng, ông Ba lại phải nhập viện một lần, bệnh viện như căn nhà thứ hai của vợ chồng bà Bình suốt bao năm nay.

Bà còn nhớ, trong một buổi chiều năm ngoái, khi bà đang đút cháo cho ông ở viện, bà Bình chết lặng khi nhận được cuộc điện thoại của một người thân gọi báo con trai bà bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Dương.

Nghe xong, bà lén ra khỏi phòng bệnh và ôm mặt khóc tức tưởi. Bà cũng nhờ người thân trông ông và bắt xe khách trong đêm vào viện thăm con. Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Phúc Lâm (37 tuổi, con trai bà Bình) nguy kịch, liệt tứ chi.

Chưa lo chồng xong, bà Bình lại gánh thêm nỗi lo cho người con trai út. Cái nghèo, cái khó cứ vậy đeo đẳng gia đình bà không rời. Trong khi người chồng nằm ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì người con lại phải điều trị ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Đắk Lắk. Cạn kiệt tiền, bà Bình chỉ biết đi vay mượn khắp nơi để trang trải viện phí.

Mỗi ngày, sau khi lo bữa sáng cho chồng xong, bà Bình lại tất tả bắt xe ôm di chuyển qua bệnh viện khác để chăm con.

"Số phận của gia đình tôi sao mà oan nghiệt quá, hết tai ương này đến hoạn nạn khác. Giờ thực sự gia đình không còn khả năng nữa rồi. Thương chồng, thương con mà tôi không còn cách nào hơn. Tôi sợ không còn tiền sẽ phải đưa chồng con về nhà nằm lắm", cụ bà khốn khổ than thở ai oán.

Một tuần sau khi gặp chúng tôi trong bệnh viện, cụ bà gọi điện thoại nấc nghẹn: "Ông mất rồi cháu ạ, mong mọi người thương cứu con trai bà với. Giờ con trai bà có mệnh hệ gì sao mà bà sống nổi đây".

Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhưng đầy những tâm sự chua chát, xót xa của cụ bà nghèo khổ vừa mất chồng, tương lai con trai lại mịt mờ. Hơn ai hết, bà vẫn chưa nguôi hy vọng con trai mình sẽ được chữa trị bệnh, sẽ có người thương cho thêm cơ hội để chữa trị, có cơ hội được bình phục.

Ông Đinh Quốc Hùng - Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ) cho biết, gia đình bà Bình thuộc hộ nghèo của phường và có hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn.

"Phía chính quyền địa phương cũng có một số chương trình để hỗ trợ gia đình bà nhưng kinh phí rất hạn hẹp. Gia đình bà còn lo gánh nặng viện phí cho người con trai nên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo", ông Hùng chia sẻ.

Mọi đóng góp, giúp đỡ mã số 4814 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hà 4, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ

Điện thoại: 0339.606.845

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4814)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269