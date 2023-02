Bác sĩ kêu cứu giúp chàng trai mồ côi bị tai nạn vỡ nát xương sống

Những ngày đầu năm mới, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã liên hệ với phóng viên với mong muốn bạn đọc báo Dân trí sẽ rộng lòng giúp đỡ em Y Hon Ê ban (20 tuổi, ngụ buôn Ju, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có kinh phí để chữa trị di chứng sau vụ tai nạn.

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ, ngày 22/1 (mùng 1 Tết), bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Y Hon Êban trong tình trạng thương tích nặng do tai nạn ngã xe máy.

Qua kiểm tra, bệnh nhân bị gãy vỡ nát thân xương sống, rách tủy, liệt 2 chi dưới với tình trạng nặng. Tuy nhiên, bệnh nhân không hề có bảo hiểm y tế, lại mồ côi cả bố lẫn mẹ, sống nhờ nhà của dì ruột, kinh tế vô cùng khó khăn.

Cũng theo bác sĩ Đồng, ngày bệnh nhân Y Hon nhập viện, gia đình chỉ có được 2 triệu đồng để đóng tạm viện phí. Khi bác sĩ thông báo chi phí ca mổ, điều trị sẽ mất khoảng trên 60 triệu đồng, cả gia đình đã rất lo lắng vì không có khả năng chi trả.

"Để tránh tình trạng bệnh nhân bị loét thịt, nhiễm trùng có thể nguy hiểm tới tính mạng cũng như khả năng hồi phục về sau, phía khoa đã xin ý kiến của Ban giám đốc bệnh viện cho mổ cấp cứu và sẽ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để bù vào viện phí sau", bác sĩ Đồng thông tin.

Sau ca mổ, Y Hon tạm qua cơn nguy kịch nhưng chi phí cho ca mổ, chi phí điều trị lâu dài tại bệnh viện vẫn còn bỏ ngỏ. Khoản tiền hàng chục triệu đồng quá lớn với một chàng trai quanh năm chỉ làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày.

Tại bệnh viện, Y Hon nằm bất động một chỗ, đưa ánh mắt kiếm tìm, ra hiệu với người dì và dượng để nhờ cậy sự giúp đỡ. Vụ tai nạn oan nghiệt đã biến chàng trai đầy sức sống trở nên bại liệt, tất cả sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người khác.

Ngồi cạnh giường bệnh của người cháu, ông Y Băn Ê ban (dượng của Y Hon) cho biết, bố mẹ Y Hon mất cách đây 10 năm, để lại 3 người con nhỏ, trong đó Y Hon là con trai út. Người anh trai của Y Hon bị câm điếc bẩm sinh nên được họ hàng nhận nuôi, chị gái đi lấy chồng xa, còn Y Hon được dì dượng đưa về nuôi dưỡng.

"Gia đình tôi cũng khó khăn nên Y Hon cũng không được học hành nhiều, chỉ học hết lớp 3 rồi nghỉ. Để kiếm sống, Y Hon đi làm thuê cho người dân trong xã, ai thuê gì làm nấy. Với số tiền rất lớn để lo cho cháu chữa trị sau tai nạn, chúng tôi thực sự không biết kiếm đâu ra, nếu bán hết trâu bò trong nhà cũng không đủ", người dượng ngậm ngùi.

Do không có bảo hiểm y tế, viện phí mỗi ngày tại bệnh viện của Y Hon lên tới trên 1,5 triệu đồng. Không chỉ cần tiền để điều trị hiện tại, nếu muốn phục hồi, Y Hon sẽ phải chuyển sang bệnh viện y học cổ truyền để châm cứu, tập vật lý trị liệu thời gian dài và rất cần chi phí để trang trải.

"Cả hai chân của bệnh nhân rất khó phục hồi, có khả năng liệt vĩnh viễn nếu gia đình không cố gắng theo đuổi chuỗi chữa trị, kiên trì cho bệnh nhân tập luyện. Chúng tôi cũng đề nghị gia đình phải làm gấp bảo hiểm y tế cho bệnh nhân Y Hon để giảm bớt gánh nặng điều trị.

Hiện tại gia đình chưa có chi phí là một rào cản rất lớn và có thể ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phục hồi. Do đó, phía bệnh viện rất mong muốn nhận được sự chung tay, chia sẻ từ cộng đồng, giúp cho bệnh nhân có cơ hội được sống, hồi phục phần nào", bác sĩ Huỳnh Như Đồng mong muốn.

Chia tay Y Hon, nhìn chàng trai trẻ giàu sức sống bỗng chốc bị bại liệt nằm một chỗ trên giường bệnh với khuôn mặt nhăn nhó, xuýt xoa vì vết thương dài mới mổ khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Chàng trai Ê đê nhiều lần cố gắng cử động đôi chân nhưng không thể, nằm bất lực nghĩ về tương lai dài phía trước, đôi mặt cậu đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4769 xin gửi về:

1. Em Y Hon Êban

Địa chỉ: Buôn Ju, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

ĐT: 0384664204 (ông Y Băn Êban - dượng của Y Hon Êban).

Hiện Y Hon Êban đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4769)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269