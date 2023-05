Ông mắc ung thư sàn miệng cắn răng chịu đau nhường cháu ung thư máu đi viện

Trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, ông Nguyễn Trước (64 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) với dáng người gầy nhom, nước da ngăm đen khắc khổ một tay ôm miệng tay kia kéo vội cái ghế mời khách.

Cách đây 4 năm, ông Trước phát hiện mình mắc ung thư sàn miệng, cũng chạy chữa hơn 300 triệu mới giữ được mạng sống đến nay. Hiện tại khối u của ông Trước đã di căn qua hàm gây hoại tử.

Bệnh của ông Trước chưa dứt, thì đứa cháu ngoại Nguyễn Cao Kỳ Nam (12 tuổi) bất ngờ mắc ung thư máu. Nhà vốn đã nghèo khó, thiếu thốn nay cả 2 ông cháu đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình càng thêm túng quẫn.

Từ ngày cháu đổ bệnh, ông Trước chỉ dám ở nhà cắn răng chịu đựng những cơn đau dày vò. Lúc đau quá uống vội vài viên thuốc giảm đau được bệnh viện cấp để cắt cơn.

"Tui già rồi, bệnh cũng nặng nên có chết cũng chả sao. Nhưng Kỳ Nam mới 12 tuổi, tóc còn xanh, vậy mà bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng không có tiền để cho cháu được điều trị, tôi đau lòng lắm", ông Trước thều thào nói.

Tiếp lời, ông Trước cho biết sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, năm lên 3 tuổi, Kỳ Nam và chị gái bắt đầu về nhà ông bà ngoại sinh sống. Mẹ của cháu vào trong nam xin việc làm, kiếm tiền gửi về lo cho các con, 4 năm sau thì "đi thêm bước nữa" và sinh được cô con gái.

Là đứa trẻ thiếu thốn cả vật chất và tình cảm nhưng Kỳ Nam vẫn vươn lên học giỏi nhiều năm liền, được bạn bè, thầy cô quý mến.

Ngoài giờ học, Nam phụ giúp ông bà phơi bánh tráng kiếm tiền trang trải việc chi tiêu, học hành của 2 chị em. Thế rồi, tháng 11/2021, sau những cơn sốt dai dẳng, Nam ngã gục trên giường bệnh. Nam mắc căn bệnh ung thư máu.

"Bác sĩ chỉ định đi xe cấp cứu nhưng tôi chạy vạy khắp nơi cũng không kiếm đủ 10 triệu đồng. Tôi cắn răng đưa con lên xe khách vào TPHCM, cháu lên cơn đau quằn quại, lòng tôi như lửa đốt chỉ biết ôm con vào lòng", chị Nguyễn Thị Hoàn Kim Oanh, mẹ của Nam nhớ lại.

Theo lời chị Oanh, đưa con vào đến Bệnh viện Truyền máu huyết học, chị nhận được thông báo mức viện phí đóng ban đầu là 80 triệu đồng. Chị liên lạc về nhà báo tin, ông Trước cầm vội cái sổ đỏ đi "cắm" 100 triệu đồng để cứu cháu.

Không chỉ khoản tiền trên, gia đình ông Trước chạy vạy khắp nơi vay thêm tiền "vô thuốc" cho Nam gần 2 năm qua.

"Một nhà 2 người mắc ung thư, bao nhiêu tiền bạc đều tiêu tán. Thực sự gia đình đã sức cùng lực cạn. Hai tháng qua, tôi không thể vay thêm được đồng nào để đưa Nam đi tái khám, dù bác sĩ chỉ định ít nhất một tháng phải vào TPHCM 1 lần. Họ nói bệnh của Nam đã chịu thuốc, nếu không theo đuổi việc chạy chữa thì có thể tái phát", chị Oanh nghẹn ngào nói.

Thầy Huỳnh Văn Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp của Kỳ Nam tại Trường tiểu học Ninh Hiệp 1, nói rằng rất thương Kỳ Nam - một đứa trẻ ngoan, có học lực giỏi nhưng chẳng may mắc ung thư máu, phải tạm nghỉ học hơn một năm nay. Biết hoàn cảnh gia đình Nam khó khăn, nhà trường đã kêu gọi giúp đỡ một phần kinh phí để em chữa bệnh.

Ông Hồ Duy Tuyên, Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp cho biết, gia đình ông Nguyễn Trước là hộ khó khăn của địa phương. Hiện hộ này có ông Trước và cháu ngoại là Kỳ Nam đều mắc ung thư, tiêu tốn nhiều tiền bạc để chạy chữa.

"Hoàn cảnh gia đình ông Trước rất cần giúp đỡ, tôi mong sao mạnh thường quân tạo điều kiện để cả 2 ông cháu có tiền chữa bệnh" - Chủ tịch phường Ninh Hiệp chia sẻ.

